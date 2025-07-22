含鈣量比牛奶還高！這款油菜冷熱皆宜 達人揭料理2原則：營養又美味
去日本旅遊時，喜愛逛超市或注意當地食材的朋友應該會注意到「小松菜」很常見。「小松菜」又稱「日本油菜」，最初在東京的小松川地區種植而有此名。它以高營養價值聞名，富含維生素C、β-胡蘿蔔素和礦物質，鈣含量甚至比牛奶還高，是生機飲食中的明星蔬菜。簡單來說，「油菜」是植物學上更廣泛的分類，包含多種不同蔬菜，在台灣也很容易能買到。而小松菜是油菜中的一個特定品種。
擁有調理師、食品技術管理專業證照的Papuchan在「Yahoo Japan」專欄中分享，常見小松菜出現在涼拌青菜、味噌湯和炒青菜中，但許多人卻不太清楚它到底要怎麼樣料理，要從冷水開始煮呢？還是水滾後才能下鍋？實際上料理蔬菜時有個基本原則，根莖類從冷水開始煮，而葉菜類要在水滾後才能下鍋。
Papuchan說明，小松菜應從「滾水下鍋」，而非冷水時開始煮。原因有二：一是可以保留葉綠素，維持顏色翠綠，避免加熱過久，菜葉顏色容易變黑，觀感不佳。第二個原因是滾水川燙能保持小松菜特有的爽脆口感，避免燙煮過久變得軟爛。此外，在川燙的熱水中加入一小撮鹽巴，可以幫助小松菜保持翠綠的色澤，不僅看起來更清爽，也能讓整體味道更有層次感，這也是許多餐廳廚房的標準做法。
只要掌握了正確的料理技巧與簡單調味，無論是作為湯品、拌菜或配菜，小松菜都能成為餐桌上的營養與美味兼具的主角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言