含鈣量比牛奶還高！這款油菜冷熱皆宜 達人揭料理2原則：營養又美味

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聯合新聞網／ 綜合報導
小松菜也被稱為日本油菜，是生機飲食中的明星蔬菜。 聯合報系資料照
小松菜也被稱為日本油菜，是生機飲食中的明星蔬菜。 聯合報系資料照

去日本旅遊時，喜愛逛超市或注意當地食材的朋友應該會注意到「小松菜」很常見。「小松菜」又稱「日本油菜」，最初在東京的小松川地區種植而有此名。它以高營養價值聞名，富含維生素C、β-胡蘿蔔素和礦物質，鈣含量甚至比牛奶還高，是生機飲食中的明星蔬菜。簡單來說，「油菜」是植物學上更廣泛的分類，包含多種不同蔬菜，在台灣也很容易能買到。而小松菜是油菜中的一個特定品種。

擁有調理師、食品技術管理專業證照的Papuchan在「Yahoo Japan」專欄中分享，常見小松菜出現在涼拌青菜、味噌湯和炒青菜中，但許多人卻不太清楚它到底要怎麼樣料理，要從冷水開始煮呢？還是水滾後才能下鍋？實際上料理蔬菜時有個基本原則，根莖類從冷水開始煮，而葉菜類要在水滾後才能下鍋。

Papuchan說明，小松菜應從「滾水下鍋」，而非冷水時開始煮。原因有二：一是可以保留葉綠素，維持顏色翠綠，避免加熱過久，菜葉顏色容易變黑，觀感不佳。第二個原因是滾水川燙能保持小松菜特有的爽脆口感，避免燙煮過久變得軟爛。此外，在川燙的熱水中加入一小撮鹽巴，可以幫助小松菜保持翠綠的色澤，不僅看起來更清爽，也能讓整體味道更有層次感，這也是許多餐廳廚房的標準做法。

只要掌握了正確的料理技巧與簡單調味，無論是作為湯品、拌菜或配菜，小松菜都能成為餐桌上的營養與美味兼具的主角。

食材 料理

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