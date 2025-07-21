排放4億噸碳污染 天然氣燃燒量激增

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】天然氣排放造成嚴重空汙，燃燒量連續兩年激增！世界銀行報告指出，全球天然氣燃燒量導致3.89億噸不必要的二氧化碳排放，其中4600萬噸來自未燃燒的甲烷，而多數違規國家擁有國營石油公司。

專家呼籲，透過全球協調的行動支持，才能克服基礎設施和治理障礙。

天然氣排放激增

《世界銀行》報導，全球天然氣燃燒量連續第二年激增，阻礙了控制排放、促進能源安全普及的工作進展。據估計，全球排放3.89億噸不必要的二氧化碳，其中4600萬噸來自未燃燒的甲烷，而甲烷是最嚴重的溫室氣體之一。

報告發現，俄羅斯、伊朗、伊拉克、美國、委內瑞拉、阿爾及利亞、利比亞、墨西哥和奈及利亞等九個國家佔去年全球天然氣燃燒總量的四分之三。其中，大多數違規者都是擁有國營石油公司的國家。

非營利環境保護基金會專家巴克斯特表示，天然氣燃燒量重回2007年汙染水平，不僅對資源造成極大浪費，對氣候和人類健康而言也帶來災難性後果。

2030消除天然氣燃燒

《衛報》指出，除緊急情況外，國際能源總署呼籲到2030年要消除的所有天然氣燃燒。然而，去年燃燒的天然氣價值約為630億美元，遠超乎國際能源總署預期所需的前期成本。

非營利組織清潔空氣工作小組專家班克斯表示，解決方案眾所周知且具有成本效益，但現在缺少的是大規模實施這些解決方案的政治意願和監管壓力，「我們需要更多全球協調的行動支持，以幫助低收入、高燃燒國家克服基礎設施和治理障礙。」

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