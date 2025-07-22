行動電源也有「飛航模式」！亞果元素超薄新品多重安全機制使用超安心

隨著出國旅遊熱潮再起，行動裝置使用時間與頻率攀升，長時間外出的「電力焦慮」成為現代旅人與商務人士的共同挑戰。然而，行動電源若未妥善管理，極可能引發過熱、短路等安全疑慮，各國航空法規皆明確限制鋰電池容量與使用方式，並要求飛行期間暫停使用，避免發生危險。因此，如何兼顧飛航安全與充電需求，成為行動電源設計的新挑戰。

VIONTA L5、VIONTA L10超薄磁吸行動電源為全球首款具備「飛航模式」專利的行動電源。 圖／亞果元素 提供

ADAM elements亞果元素宣布推出全球首創、台灣唯一擁有「飛航模式」的行動電源VIONTA L5與VIONTA L10超薄型磁吸行動電源，此項新技術不僅大幅提升飛行旅程中的使用安全性，更為行動裝置的能源管理帶來突破性進展，將安全、效率與美學三者完美融合。

極簡金屬工藝，詮釋風格色彩新美學。 圖／亞果元素 提供

亞果元素執行長張仲英指出：「我們不僅在追求充電效能上的突破，更期望打造兼具安全性、便利性與設計感的創新產品。此次導入飛航模式，除了強化產品安全，也體現亞果對未來智慧配件發展的前瞻思維。」

飛航模式首度應用行動電源 安全再升級

新品搭載的飛航模式啟動後，行動電源將關閉無線模組，進入低功耗安全待機狀態，不僅減少可能對飛航設備的干擾，也避免在飛行過程中意外啟動充電導致的熱能風險。

USB-C接孔雙向快充，輕薄機身隨行無負擔。 圖／亞果元素 提供

多重智慧防護機制 打造全方位安心體驗

VIONTA L5與L10結合2項智慧安全機制，進一步優化使用體驗與能源管理。包括「防誤觸設計」，針對磁吸式行動電源常見的誤觸問題進行改良，能偵測接觸物是否為手機，若感應到金屬物品（如鑰匙、零錢）或放入包包時的異常接觸，將自動停用無線充電功能，避免非預期啟動，防止電力浪費與過熱問題。

另外一項「節能休眠模式」，即當無線充電模組關閉時，行動電源會自動進入低功耗狀態，有效延長電池待機時間，特別適合長時間外出或多日使用需求，為使用者提供更加高效與環保的充電體驗。

支援手機、耳機磁吸充電，圓潤細節提升握持體驗。 圖／亞果元素 提供

設計與效能兼具 極簡行動生活新選擇

2款新品的外型設計亦展現品牌一貫的極簡美學，機身採用特製鋁合金打造，具備銀、黑、藍、粉4色選擇，輕薄便攜，並完美融合iPhone 16系列配色。搭載高質感LED數位顯示，透過精密雷射穿孔工藝，讓電量顯示自然嵌入機身，整體平整無縫，視覺美感與實用性兼具。

極簡輕量設計，VIONTA L5重量僅112克，厚度僅8.9mm。 圖／亞果元素 提供

功能方面，支援磁吸無線充電，手機、無線耳機都能充，搭配圓弧導角設計，提升握持舒適感；USB-C接孔則支援雙向快充，不論是為其他裝置充電或本身補電皆能靈活應用。VIONTA L5重量僅112克，厚度僅8.9mm；VIONTA L10則為178克、厚度14.4mm，隨附專屬皮革收納套，便於隨身攜帶。

通過多項安全認證 提供延長保固保障

VIONTA系列產品皆通過BSMI國家標準及多項國際安全認證，確保充電過程中電壓穩定、溫控精準與抗干擾能力，提升使用穩定性與安全性。消費者購買後享有1年原廠保固，若完成VIONTA CARE線上註冊，保固期更可延長至15個月，為使用者提供更安心的售後保障。

電量顯示巧妙融合於機身之中，細節之中盡顯設計品味。 圖／亞果元素 提供

商品推薦