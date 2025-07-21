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雨炸台東水淹鐵軌 台鐵南迴線大武至知本無法通行

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
大雨不停，南迴公路多處受阻，台鐵南迴線也宣告無法通行。圖／公路局提供
大雨不停，南迴公路多處受阻，台鐵南迴線也宣告無法通行。圖／公路局提供

受颱風外圍環流影響，台東整晚大雨不停歇，南迴公路因多處道路土石泥流交通中斷，台鐵南迴線大武至瀧溪站間水淹軌道、古莊至大武間邊坡土石鬆動滑落，另外知本至太麻里間水淹枕木。台鐵宣布，南迴線路線暫時不通。

針對此次豪雨災情，台鐵內部組一級應變小組及東、南區應變分組，台東工務段已動員人力、機具全力搶修。

台鐵指出，順行列車行駛至台東站、逆行列車行駛至枋寮站，162次及3006次於金崙站折返至臺東站、3001次於大武站折返至潮州站，已透過站、車廣播協助旅客轉乘。

台鐵說，受豪大雨影響未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

台鐵 台東

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