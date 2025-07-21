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菁英族群壓力大卻陷求助困境 諮商心理師揭「高功能憂鬱」讓人崩潰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今年7月初新竹接連發生某大學學生與電子大廠員工的輕生事件，諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，這不僅反映出台灣青年與青壯年世代所承受的龐大心理壓力，也凸顯了高知識、高功能的菁英族群在心理健康上，所面臨更深層的求助困境。示意圖／AI生成
今年7月初新竹接連發生某大學學生與電子大廠員工的輕生事件，諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說，這不僅反映出台灣青年與青壯年世代所承受的龐大心理壓力，也凸顯了高知識、高功能的菁英族群在心理健康上，所面臨更深層的求助困境。示意圖／AI生成

今年7月初新竹接連發生某大學學生與電子大廠員工的輕生事件，引發社會大眾對心理健康議題的高度關注。對此，諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇今指出，這些憾事不僅反映出台灣青年與青壯年世代所承受的龐大心理壓力，也凸顯了「高知識、高功能」的菁英族群在心理健康上，所面臨更深層的求助困境與文化結構限制。

諮商心理師公會全聯會媒體與公共關係委員會、諮商心理師張祐瑄說，菁英族群無論在學業或職場，往往處於高度競爭與自我要求的環境，長期下來容易累積大量心理壓力。而在台灣文化脈絡中，自律、抗壓性高經常被視為成功的表徵，卻也讓人難以坦然表達情緒或面對低潮，成為求助的一大阻礙。

部分高知識、高功能的菁英族群，甚至可能發展所謂的「高功能憂鬱（High-functioning depression）」狀況。此一狀態雖非正式診斷名稱，卻描述了一群在外表與功能上看似一切正常、甚至表現優異的人，其實內在長期承受憂鬱、低落、空虛或麻木等情緒困擾，這種狀態不易被親朋好友所察覺，經常導致這些人錯失了及早求助與被協助的機會。

媒體與公共關係委員會諮商心理師蔡惟寧表示，造成此種情況的深層原因，往往來自個人心理與社會文化的交互影響。人們如何看待自身狀況、對於求助的看法，可能認為求助是弱者、失敗的表現，要堅強不能輕易表達情緒和需求。

一般民眾則對高知識階層的想像，認為他們聰明、能力好，可以處理任何情況。對於心理諮商的汙名化，覺得接受心理諮商就是有問題的想法。

另，社會傳統觀念對於男性的刻板印象，也會造成高社經地位的男性更不易向外求助，致使不輕彈的男兒「淚」變成男兒「累」。這些因素都會導致人們讀好學校、有好工作，看起來光鮮亮麗，心理卻承受過多的壓力，無處訴說，難以啟齒。

胡延薇提醒，每個人都需要適當的抒發情緒、放鬆，當壓力累積太多，就像身體發燒、咳嗽一樣，心理也會感冒，心理諮商就是適時給予維他命、休息的空間，幫助民眾恢復心理健康。若民眾有需求可參考衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」，提供年滿15歲至45歲的民眾3次免費心理諮商，或各縣市的衛生局亦有提供相關的服務，有需求都可以主動尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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