低壓帶影響 各地留意陣雨或雷雨
交通部中央氣象署表示，今天仍受颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨，清晨台東縣已有短延時大豪雨發生。
氣象署指出，今天花東地區、南部山區及恆春半島降雨較廣泛且持續，花東地區雨勢最大，有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部地區及大台北山區也有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具備用，近日連日降雨，前往山區注意自身安全。
溫度方面，由於雲多偶雨，各地高溫普遍為攝氏27至31度，沒下雨時感受稍悶熱，各地早晚低溫約25至27度。
離島天氣，澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至29度；金門、馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至29度。
氣象署提醒，低壓帶影響，新北、彰化、屏東、台東（含綠島）、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上的強風；東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，海邊活動注意自身安全。
氣象署表示，第6號輕度颱風薇帕清晨2時中心位於距離鵝鑾鼻西方1020公里之處，沿廣西南部朝越南河內方向前進，其外圍雲系仍影響台灣，請民眾留意氣象署最新預報資訊。
🌀最新颱風動態
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言