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低壓帶影響 各地留意陣雨或雷雨

中央社／ 台北21日電
中央氣象署表示，今天仍受颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨。本報資料照片
中央氣象署表示，今天仍受颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨。本報資料照片

交通部中央氣象署表示，今天仍受颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地陣雨或雷雨機率高，易有短延時強降雨，清晨台東縣已有短延時大豪雨發生。

氣象署指出，今天花東地區、南部山區及恆春半島降雨較廣泛且持續，花東地區雨勢最大，有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、東北部地區及大台北山區也有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具備用，近日連日降雨，前往山區注意自身安全。

溫度方面，由於雲多偶雨，各地高溫普遍為攝氏27至31度，沒下雨時感受稍悶熱，各地早晚低溫約25至27度。

離島天氣，澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至29度；金門、馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至29度。

氣象署提醒，低壓帶影響，新北、彰化、屏東、台東（含綠島）、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上的強風；東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，海邊活動注意自身安全。

氣象署表示，第6號輕度颱風薇帕清晨2時中心位於距離鵝鑾鼻西方1020公里之處，沿廣西南部朝越南河內方向前進，其外圍雲系仍影響台灣，請民眾留意氣象署最新預報資訊。

雷雨 馬祖 氣象署

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