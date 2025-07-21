大雨一直下到何時？吳聖宇揭「此時」才恢復典型夏季型天氣

最近雨一直下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣要逐漸恢復比較典型夏季型天氣，各種預報認為可能要等到8月上旬才有機會。應該會有至少2周都受季風低壓槽影響，天氣並不好。

吳聖宇指出，昨晚到今天，台灣東南方有個不成形低壓通過台灣附近，雖然不成形，有機會讓雨勢再度增多。東半部雨勢明顯，西半部午後要留意熱對流雷雨發展較旺盛，天氣很不穩定。

吳聖宇表示，周二到周三台灣東南方有另一個低壓系統發展，隨季風低壓槽東伸、北抬而逐漸往北發展，慢慢往台灣以東、琉球以南海域移動，不排除發展為熱帶性低氣壓甚至颱風。周二到周三還在它的外圍，風向偏東，東半部持續有短暫陣雨或雷雨，西半部午後容易有熱對流雷雨，因在低壓帶範圍中，對流發展旺盛，恐有局部較大雨勢。

到了周四、周五，吳聖宇說，這個低氣壓(或熱帶低壓、颱風)比較靠近台灣以東，有些預報很接近台灣北部、東部陸地，也有預報比較遠，目前還無法確定影響程度，但整體天氣變得更差，各地容易降雨，並且有局部較大雨勢，如果系統越強、越近，影響越大，值得密切觀察後續預報變化。

吳聖宇表示，周末(26-27日)低氣壓(或熱帶低壓、颱風)逐漸往北繼續發展，有機會逐漸離開台灣附近，不過整個季風低壓槽仍從南海北部經過大陸華南、台灣一直延伸到日本南方海面，台灣還是在季風槽內，天氣仍然不穩定，容易降雨可能持續。

吳聖宇說，預估28日之後一直到8月初，季風低壓槽持續向北調整，台灣有可能會進入季風低壓槽南側的西南季風影響範圍，轉變為中南部迎風面容易降雨，其他地方有較旺盛午後雷雨的西南風天氣型態。

吳聖宇表示，希望季風槽北抬之後，太平洋高壓能夠重新西伸，台灣逐漸恢復比較典型夏季型天氣，各種預報都認為這可能要等到8月上旬才有機會。應該會有至少2周都受到季風低壓槽影響，天氣並不好，還要注意當中是否有低氣壓(或是熱帶低壓、颱風)發展起來影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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