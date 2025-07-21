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熱帶擾動發展中 最新路徑、對台影響預測出爐

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熱帶擾動發展中 最新路徑、對台影響預測出爐

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢。本報資料照片
今天水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有局部較大雨勢；要注意連日降雨致災。

今各地區氣溫為：北部24至30度、中部24至34度、南部24至33度及東部24至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周三仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至平地的機率。周四(24日)起的天氣變化，則與季風環流及其內發展的「熱帶系統」之動向有關，為多雨的型態，但降雨分布，仍需繼續觀察。

吳德榮說，最新(21日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，今日上午薇帕颱風挾強風豪雨，侵襲廣東沿岸，下午通過雷州半島進入東京灣，明晚登陸越南北部。

吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲系集模式(ECMWF)周五(25日)20時侵襲機率圖顯示，「熱帶系統」在台灣東側海面北轉的機率最高(70%)，北台灣被侵襲的機率則降至30%左右。周五2時模擬圖則顯示，「熱帶系統」結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流，挾大量水氣，降雨的威脅，不容小覷。 

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(20日20時)歐洲系集模式(ECMWF)（左），周五20時侵襲機率圖顯示，以從台灣東側北轉的機率最高(70%)，北台灣被侵襲的機率則降至30%左右。周五2時模擬圖（右）則顯示，熱帶系統結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(20日20時)歐洲系集模式(ECMWF)（左），周五20時侵襲機率圖顯示，以從台灣東側北轉的機率最高(70%)，北台灣被侵襲的機率則降至30%左右。周五2時模擬圖（右）則顯示，熱帶系統結構鬆散，但其外圍與季風合併成寬廣的環流。擷取自「洩天機教室」專欄

雷雨 氣象署 吳德榮

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