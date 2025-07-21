氣象署豪雨特報 宜花東屏東及馬祖蘭嶼綠島警戒
中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、屏東、馬祖、綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率。
中央氣象署提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。
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