低壓帶影響 花蓮台東防局部大雨或豪雨

中央社／ 台北21日電

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣及台東縣有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及恆春半島有局部大雨發生的機率。

中央氣象署提醒注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。北部及東北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率。

豪雨 落石 氣象署

延伸閱讀

今防大雨 周四前恐有熱帶低壓

張善政不畏風雨 悄悄赴花蓮為傅崐萁反惡罷

薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 周四前再有熱帶低氣壓發展

薇帕颱風遠離...裙擺發展成低氣壓 天氣粉專曝「通過台灣時間點」

相關新聞

大湖農會罕見推集體授權 甘露梨三分之二還是非法種植

被譽為「梨界LV」的寶島甘露梨，是苗栗卓蘭梨農劉申權耗費廿年心血研發的台灣本土品種，七年前取得品種權後迅速竄紅，成為最熱...

農會促授權／草莓王國產量驟降 轉種甘露梨求生路

苗栗大湖素有「草莓王國」之稱，年產值高達十五億元，但因地力衰退與病蟲害加劇，草莓產量近年大減三成，果農生計面臨挑戰。為推...

今防大雨 周四前恐有熱帶低壓

薇帕颱風遠離，但受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，今天各地仍有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率；另外，菲律賓東方海面還...

薇帕雨炸花蓮 玉里52年首見慘重淹水

颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量就逾四百毫米，積淹水嚴重。鎮長龔文俊嘆，這是半世紀以來最嚴重災情，喊話中央，...

健康主題館／活得老也要活得好 老年憂鬱能預防

台灣今年將進入超高齡社會，65歲以上人口愈來愈多，未來每5人中就有1位是長輩。長壽雖是好事，但如果心情長期低落，生活品質...

高齡駕照新制／被迫繳回駕照？長者怨等於被關家裡

新竹縣75歲陳先生10年前自覺開車時反應變差，將汽車過戶給孩子，成了機車族，經常騎車就醫、訪友，載著老伴至市場買菜趴趴走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。