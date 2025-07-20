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80歲免評聘外看 輕重症分流配套月底公布
立法院去年底三讀通過就業服務法第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症2期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨說，輕重症分流等相關配套本月底將公布並上路。
針對「就業服務法」第46條修正案，本月初勞動部預告三項法規，包括藍領審查標準、轉換雇主準則、聘僱外國人許可及管理辦法，即日後保證重症家庭可優先承接國內移工，國外引進看護人員則維持兩個月左右的申請時程，預計本月底上路。
洪申翰昨於第55屆全國技能競賽暨第3屆亞洲技能競賽，及第48屆國際技能競賽國手選拔賽閉幕暨頒獎典禮受訪指出，去年底三讀通過就服法修正條文前，他就多次提醒，這樣的修法內容很可能造成重症家庭愈來愈難請到外籍看護，或可能要用更高的薪水才有辦法留住外籍看護。
洪申翰說，今年初修法通過後，勞動部、衛福部及相關團體研商各種配套作法，盡可能降低重症家庭受到的衝擊，但配套只能盡可能降低衝擊而已。他向在野喊話，關乎民生權利的制度和法案不該如此倉促修法。
洪表示，未來重症和一般案件的申請將分流處理，重症患者家庭將更優先聘請到外籍看護，也會和移工來源國討論如何增加看護的供給，月底勞動部會和衛福部共同開記者會，公布相關配套。
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