高齡駕照新制／被迫繳回駕照？長者怨等於被關家裡

新竹縣75歲陳先生10年前自覺開車時反應變差，將汽車過戶給孩子，成了機車族，經常騎車就醫、訪友，載著老伴至市場買菜趴趴走，他說，高齡駕駛換照年齡下修到70歲，標準變嚴格後若沒考過怎麼辦？到時連看病都成問題。

陳先生說，新竹縣公車1小時1班，有時要更久，騎車20分鐘就能解決的事，如換成搭公車，來回就需耗掉半天。如果請子女幫忙接送，孩子則必須請假，一想到此，就覺得頭痛。

「難道上了年紀，就需被迫繳回駕照？」陳先生說，有駕照、可騎車的生活是自由的，沒駕照行動受限，等於被關在家裡，這種感覺才最難受。

「年齡不該成為一刀切的標準。」家住北市郊、92歲李先生表示，自己耳聰目明，喜好慢跑、騎單車，3高控制良好，目前還在碩士班進修。政府應看每個人的能力，不能全盤否定高齡駕駛，許多青壯年也是亂開車。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，在沒有完善、便利交通系統支持的縣市中，汽機車等於長輩的雙腳，若被迫繳回駕照，且沒有其他替代交通配套模式，長輩可能被逼變成「無照駕駛」，一旦出事，問題更為棘手。

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