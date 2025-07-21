高齡駕照新制／70歲起定期換照 老盟：應完善配套

交通部明年起調整高齡駕照定期換照年齡，從現行75歲下修至70歲，更為嚴格。老人福利推動聯盟表示，政府應檢視銀髮族交通需求，擬定社區交通車、熟齡接送專車、擴大補助等方案，否則未來長者騎電動代步車滿街跑的亂象將層出不窮。

近期國內發生多起高齡駕駛車禍事故，尤其是新北三峽重大車禍，更釀3人死亡。交通部修改高齡駕駛換照制度，公路局監理組副組長張耀輝指出，70歲以上持有駕照人數預估將從2025年182.6萬人，增至2035年272萬人，成長逾4成，為此，新制將從70歲起實施「定期換照」與「風險評估」，並配合推動TPASS通勤月票補助，鼓勵長者自願繳回駕照。

「交通不只是移動，更是長者健康、生活品質與活躍老化的關鍵基礎。」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿提醒，在保障用路人安全的同時，也應維護長者行動自主權、交通權益。

張淑卿說，偏鄉地區公共運輸資源嚴重不足，TPASS補助幾乎沒有誘因可言，長者為了看病、外出便利，只能開車或騎車。對長者來說，解決公車班距太長、家門口到站牌距離太遠等問題，要比費用補助來得有效。

張淑卿還表示，目前北市公共運輸使用率為37.2%，其餘縣更低，若高齡者駕照繳回機制未有完善配套，長者日常行動與社會參與勢將受到限制。

對於交通部下修高齡駕駛換照年齡，張淑卿說，確實有助降低高齡者交通事故風險，但除了換照管理，更應檢視銀髮族交通需求。偏鄉長者如未能換照，在缺乏可替代交通運具情況下，除了無照駕駛，也可能騎輔具車、電動代步器出門，風險更高。

商品推薦