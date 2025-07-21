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最新研究：垃圾食物連吃5天 肝脂肪增加

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

一項刊登於「Nature Metabolism」的研究證實，只要連續五天攝取高熱量的垃圾食物，肝臟脂肪明顯增加，可能影響大腦運作，且增加情緒陷入沮喪的機率。家醫科醫師魏士航表示，食用這些高糖、高鹽、高脂等油炸、含糖等食物，也會讓腦袋變鈍。

二十九位健康年輕男性（ＢＭＩ十九至廿五）接受這項研究測試，連續五天攝取高熱量飲食實驗。實驗組受試者每天額外攝取一五○○大卡高脂肪、高碳水等加工零食。結果發現，實驗組受試者肝臟脂肪明顯增加，並且大腦中負責情緒與獎勵的區域受到影響。

研究發現，一開始食用這些加工零食時，確實產生幸福感，因為高糖、高脂肪影響大腦分泌多巴胺，產生類似成癮效果。

魏士航指出，許多加工食物都有著超完美的糖、鹽與脂肪等調配比例，吃起來令人愉悅，刺激大腦釋放多巴胺，帶來短暫快感。但垃圾食物的影響遠比想像中還快，短短幾天就可能改變大腦運作模式，如經常食用炸物、加工食品、含糖飲料，不僅影響健康，還會讓腦袋變鈍，等於天天都在給身體和大腦「埋地雷」。

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