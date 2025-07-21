肝基會肝病篩檢 8成異常 55%脂肪肝

肝病防治學術基金會（肝基會）昨與三十家醫療院所攜手完成免費腹部超音波肝病篩檢，共五六六一人受檢，逾八成異常，其中三一○三人被驗出脂肪肝，占比近五成五。總執行長楊培銘說，飲食精緻化，國人脂肪肝盛行率超高，且有增加趨勢，儼然成新國病。

楊培銘指出，肝臟沒有痛覺神經，等出現症狀時，大多已到末期，腹部超音波問世後，扭轉「肝癌總發現太晚」的悲劇，但直到現在台灣初診斷早期肝癌比率仍然偏低，僅占四成四，末期肝癌近三成九。相較之下，日本超過六成肝癌患者是在早期發現，當地晚期肝癌僅占百分之六。

「肝病防治，需靠定期篩檢。」楊培銘說，肝基會自二○二一年十月首次舉辦全台十二家醫療院所免費腹超篩檢，今年結合世界肝炎日，共有卅家醫療院所參加這項公益活動，在三小時為五六六一人進行肝臟等腹部超音波檢查。

結果顯示，受檢者中異常者四六一四人，比率超過八成，其中一三一人為疑似肝癌及性質不明肝腫瘤，十一人肝硬化，四九八人肝實質病變，脾臟腫大者四十八人。另有一二二五人為良性肝腫瘤。

進一步分析，異常占比最高者為肝脂肪，共三一○三位受檢者被驗出脂肪肝，占比達百分之五十四點八。其次為肝內鈣化點、膽結石、胰囊腫、脾囊腫、腎囊腫與腎結石等其他問題者二一四九人、膽息肉者六一二人，其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等）九十八人。

篩檢結果發現，國人脂肪肝盛行率偏高，且有增加趨勢，楊培銘表示，飲食西化，高糖高油，若無法養成運動習慣，正確飲食，「肝包油」讓肝臟持續呈現發炎狀態，恐進一步惡化成肝硬化，形成肝癌，嚴重威脅民眾健康。

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