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農會促授權／草莓王國產量驟降 轉種甘露梨求生路

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

苗栗大湖素有「草莓王國」之稱，年產值高達十五億元，但因地力衰退與病蟲害加劇，草莓產量近年大減三成，果農生計面臨挑戰。為推動產業轉型，大湖農會近日與「寶島甘露梨」育種者劉申權簽署品種授權合作，輔導農民轉作高經濟作物，盼開拓新出路。

根據農業部苗栗區農業改良場調查，全台草莓種植面積約四百公頃，大湖地區就占三百二十三公頃，占全台八成以上。近年因連作導致地力衰退，果腐病、炭疽病等病害持續蔓延，耕地條件惡化、產量驟降。大湖農會推廣離地高架栽培，有助減少病害，但成本高昂，農民多持觀望。部分果農選擇轉往鄰近縣市另覓耕地，衝擊當地農業產值。

大湖農會推廣部主任胡智郎表示，不少農民為提高土地利用率，冬季種草莓、夏季改種短期作物如番茄、玉米，但因缺乏休耕，土壤長期處於高負荷，無法有效修復。他比喻：「就像女人坐月子一樣，生產後需要休息，土壤也一樣。」長年過度耕作導致壞菌多於好菌，加上氣候異常，讓草莓栽培難度節節升高，農民面臨嚴峻挑戰。

胡智郎指出，大湖地區除草莓外，山坡地多以高接梨為主，種植面積約二百八十公頃，是當地第二大農作物。過去果農多選用日本品種「豐水」、「新興」，而本土品種「寶島甘露梨」因果型大、品質穩定、產量佳，近年受到農民青睞，大湖已有果農表達轉作意願。

胡智郎說，「寶島甘露梨」屬登記品種，須先取得授權才可種植與銷售，但不少農民法律意識不足，誤以為取得梨穗即可繁殖。大湖農會除透過座談會宣導外，日前也簽訂集體授權合約，授權金從五萬元降至四萬五千元，授權效期達十八年，平均每年僅約二千五百元，風險遠低於侵權，首波已有十四位農民完成簽約。

農業 草莓 苗栗縣

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