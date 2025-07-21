大湖農會罕見推集體授權 劉申權：甘露梨2/3還是非法種植

被譽為「梨界LV」的寶島甘露梨，是苗栗卓蘭梨農劉申權耗費廿年心血研發的台灣本土品種，七年前取得品種權後迅速竄紅，成為最熱銷的梨王，卻也衍生大量偷接搶種亂象，他告過一名農民。最近苗栗大湖農會協助農民集體授權，是全台少見合法推動品種權的案例。

劉申權感嘆，儘管授權金只要五萬元，平均每年二千多元的低廉門檻，全台約有三千戶種植甘露梨，卻只有三分之一依法取得合法授權。

王姓農民不僅違法偷種，還公開批評合法繳費者是「憨人」，劉申權憤而提告。案件纏訟五年，去年獲最高法院判決定讞，王姓農民須賠償九十萬元，此案也成為台灣果樹類品種權訴訟首宗勝訴案例。

今年七十五歲的劉申權，早年經營機車行，事業有成，卻因長期操勞而健康亮紅燈，四十歲決定轉行務農。他觀察，台灣長年仰賴日本進口梨穗，產量不穩、運輸保存也常出問題，影響梨農收益與高接梨品質，遂立志要研發出屬於台灣的在地品種。

梨樹從育苗到開花結果歷時七至十二年，他從二千多個雜交品系中反覆測試配種，歷經廿年才成功育成「寶島甘露梨」。期間遭逢九二一地震重創家園，他賣掉兩塊田地籌措資金，才得以繼續研發。看到自己研發的品種，已經占台灣梨產業八成市占率，他欣慰地說：「總算讓台灣梨，不用再仰賴進口梨穗了」。

劉申權強調，推廣合法授權並非為了營利，而是希望建立農民智慧財產權的觀念，進而激勵更多人投入育種工作。

「植物品種及種苗法」自二○○五年修訂施行，明定農民若欲種植具有品種權的作物，須依法取得合法授權，未經授權擅自生產、繁殖或販售，可處最高三十萬元罰鍰。農糧署表示，查近年發生侵權案件，有菊花、聖誔紅、四季橘及梨等。若有侵權疑慮，只有品種權人得對侵權者透過司法程序，請求排除侵害或賠償，第三人或政府並無主張的權限。

台中市后里區是種植甘露梨知名地區，林姓果農說，后里區的高接梨品質好，每年八月陸續採收，中秋節很受歡迎。他們都知道甘露梨接穗需申請合法授權，應不致於為了授權費而冒險違法種植。

台大助理教授林如森表示，大湖農會推動集體授權，不僅降低農民合法種植門檻，也帶動品種權教育，過去曾有農會違法，如今大湖農會率先守法，對台灣農業永續發展具有示範作用。

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