南部血荒捐血塞車 逾50人沒捐成

南部近期血庫只剩3天存量，不過昨和前天傳出捐血「塞車」，資深捐血人反映，許多人排隊等不到捐血，白白浪費時間，有人在台南的北安捐血站等8個多小時，最終沒捐成，埋怨「澆熄捐血人的熱情」；高雄捐血中心籲，盡量非假日捐血。

高雄捐血中心表示，最近颱風雨勢不斷，血量嚴重不足，北安捐血站出現50多人等候多時，捐血不成，是因當天人數實在太多，捐血站人力有限，下午兩時護理人員就反映可能到活動結束都採不完血，希望限量，但民眾仍要捐，原訂6點結束延到晚上8點半還是沒辦法消化，只能說抱歉。

南部地區血庫儲血量近期只剩下3天的存量，統籌南、高地區捐血業務的高雄捐血中心，連日請公營電台廣播呼籲民眾踴躍捐血；昨台南陰雨綿綿，各捐血點仍有許多民眾排隊捐血，尤其台南公園因土地公廟號召，不少年輕人到場捐血，3輛捐血車到中午已有超過300人捐血，十分踴躍。

第96次捐全血的楊姓捐血人說，上周日到北安捐血站，當天有廟宇推出王爺號召大家捐血，結果從中午等到晚上8點半還沒有輪到，最後有將近60個人排了8個小時都沒捐到血，就算只有一半的人跟他一樣捐500毫升，也少了兩萬多毫升血，然後又一直說血庫嚴重缺血不是很矛盾嗎？

周姓捐血人說，「一整天耗在那裡結果卻是不能捐，滿腔熱血都涼了」，北安捐血站旁道路可以申請路權，應相互支援，希望捐血中心不要故步自封。

捐血中心表示，最近氣候多變影響，血量不足，加上正值暑假，比較少學生捐血，呼籲民眾盡量利用非假日捐血，部分捐血點5時下班時段以後延長開放時間，可上官網查詢最新訊息。

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