今防大雨 周四前恐有熱帶低壓

薇帕颱風遠離，但受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，今天各地仍有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率；另外，菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，周四前有機會整合為熱帶性低氣壓，路徑及強度仍有很大不確定性，也不排除接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，薇帕昨下午增強為中度颱風，目前在香港、澳門南邊海面，沿廣東西側沿海前進，雖已遠離台灣，但外圍雲系及低壓帶仍持續影響台灣，今天各地都有短延時強降雨，花東、南部、恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，其中花東地區需留意局部大雨或豪雨機率，南部、東北部、大台北山區也要注意局部大雨。

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