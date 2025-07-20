聽新聞
0:00 / 0:00

薇帕雨炸花蓮 玉里52年首見慘重淹水

聯合報／ 記者王思慧徐白櫻／連線報導
受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量超過四百毫米，造成積淹水。圖／玉里鎮公所提供
受颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量超過四百毫米，造成積淹水。圖／玉里鎮公所提供

颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量就逾四百毫米，積淹水嚴重。鎮長龔文俊嘆，這是半世紀以來最嚴重災情，喊話中央，秀姑巒溪應從下游往上游疏濬，而不是只挖部分河道。第九河川分署回應，疏濬鎖定淤積較嚴重或匯流口等處優先，將有限經費用在刀口上。

「五十二年來從未發生這種情況。」龔文俊表示，富里鄉上游、卓溪鄉崙天及古風等地區水流匯集點在秀姑巒溪，一時之間來不及宣洩，導致低窪地區嚴重積淹水，近秀姑巒溪的中城國小農戶、周邊田地與魚塘變成汪洋。

其中玉里鎮源城、客城地區淹水尤其嚴重，有受災戶說，水溝加蓋「明溝變成暗溝」，導致土石堆積無法排水，釀淹水慘況，並質疑排水系統無法負荷降雨量。縣長徐榛蔚昨會勘，允諾提出對策，加快修復受災區。

龔文俊則要求第九河川分署重新思考整治方式，疏濬工程不應頭痛醫頭、腳痛醫腳，反易造成周邊地區積水，應從下游往上游推進。

第九河川分署副分署長陳世峰說，秀姑巒溪長達八十公里，經費有限須用在刀口上，疏濬無法從頭做到尾，工程單位會測量整條流域的大斷面，比較前幾年沖淤變化，評估哪些地方應優先疏濬。

豪大雨也造成玉里等地農損，農民望著倒伏稻穗嘆血本無歸；魚塭也損失慘重，魚被水帶走或游走，養殖戶欲哭無淚。另有豬舍淹水，西瓜、文旦柚難逃雨災，縣府與公所將進一步調查農損。

不只玉里，花蓮富里鄉近兩天累計雨量也達五二五毫米，轄內花七十四線、花七十六線及花八十線等鄉道邊坡嚴重坍方，道路交通中斷，崙天、明里及蚊子洞橋便道路基，因被溪水沖毀持續封閉，公所昨派遣機具搶災修復道路。

台東、高雄山區也持續下雨，南橫公路高雄至台東交通中斷。台二○線高雄勤和路段因荖濃溪水位暴漲，昨下午溪水溢淹至路面約一百公尺，復興里以上三部落道路阻斷，視水退情況決定何時恢復通行。另台二○線高雄梅山口至向陽路段，埡口路段有三處邊坡坍方，導致道路阻斷無法通行，公路局關山工務段派遣廠商前往清理，預計今下午三時搶通。

颱風 花蓮 淹水

延伸閱讀

張善政不畏風雨 悄悄赴花蓮為傅崐萁反惡罷

花蓮夏戀嘉年華舞台轉向180度引熱議 縣府揭原因

花蓮玉里淹水52年來首見 鎮長急喊話中央：秀姑巒溪全面整治

薇帕颱風花蓮雨勢超大 男疑視線不佳撞死行人

相關新聞

大湖農會罕見推集體授權 甘露梨三分之二還是非法種植

被譽為「梨界LV」的寶島甘露梨，是苗栗卓蘭梨農劉申權耗費廿年心血研發的台灣本土品種，七年前取得品種權後迅速竄紅，成為最熱...

農會促授權／草莓王國產量驟降 轉種甘露梨求生路

苗栗大湖素有「草莓王國」之稱，年產值高達十五億元，但因地力衰退與病蟲害加劇，草莓產量近年大減三成，果農生計面臨挑戰。為推...

今防大雨 周四前恐有熱帶低壓

薇帕颱風遠離，但受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，今天各地仍有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率；另外，菲律賓東方海面還...

薇帕雨炸花蓮 玉里52年首見慘重淹水

颱風薇帕外圍環流影響，花蓮玉里鎮兩天累計雨量就逾四百毫米，積淹水嚴重。鎮長龔文俊嘆，這是半世紀以來最嚴重災情，喊話中央，...

健康主題館／活得老也要活得好 老年憂鬱能預防

台灣今年將進入超高齡社會，65歲以上人口愈來愈多，未來每5人中就有1位是長輩。長壽雖是好事，但如果心情長期低落，生活品質...

高齡駕照新制／被迫繳回駕照？長者怨等於被關家裡

新竹縣75歲陳先生10年前自覺開車時反應變差，將汽車過戶給孩子，成了機車族，經常騎車就醫、訪友，載著老伴至市場買菜趴趴走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。