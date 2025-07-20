重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲
林口長庚醫院教授級主治醫師、中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳今（20）日辭世，享年59歲。中華民國重症醫學會在官網公布高國晉逝世消息，高國晉長年致力於急重症醫療及韌性計劃，「我們沉痛哀悼」。
中華民國重症醫學會在官網指出，「本會高國晉理事長，不幸於民國114年7月20日安詳辭世，享年59歲。 我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計劃的全心貢獻與辛勞付出。 敬請各界人士與我們一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告。」
對此，台北榮總重症醫學部主任周嘉裕於臉書表示，遺憾昨獲知長庚醫院，曾為台灣重症品質奮力提升的戰鬥好友高國晋猝逝，不勝吁吁，祝願他ㄧ路天堂路好走：
「報告部長：台灣重症醫學會理事長高國晉教授 （林口長庚醫院）於1800左右、在林口辦公室昏厥倒地，被發現時已經神智喪失，無心跳血壓。後來緊急使用ECMO及ACLS，現仍在急救中。懇求上蒼保佑！他一年多前同樣情況也發生過，在國泰醫院放過一個支架。今年台灣重症醫學會改選理監事（三年一任）。按慣例由CV系統擔任理事長，已協調台南成大醫院副院長許志新教授（CV) 出來服務全體會員。」
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風遠離…熱帶擾動恐發展 氣象署：周三至周五北移過程有機會接近台灣
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕颱風影響 華航、星宇、長榮、國泰取消航班一次看
▪️颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨
▪️薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言