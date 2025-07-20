重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

林口長庚醫院教授級主治醫師、中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳今（20）日辭世，享年59歲。中華民國重症醫學會在官網公布高國晉逝世消息，高國晉長年致力於急重症醫療及韌性計劃，「我們沉痛哀悼」。

中華民國重症醫學會在官網指出，「本會高國晉理事長，不幸於民國114年7月20日安詳辭世，享年59歲。 我們沉痛哀悼，緬懷其生前對急重症醫療及韌性計劃的全心貢獻與辛勞付出。 敬請各界人士與我們一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告。」

對此，台北榮總重症醫學部主任周嘉裕於臉書表示，遺憾昨獲知長庚醫院，曾為台灣重症品質奮力提升的戰鬥好友高國晋猝逝，不勝吁吁，祝願他ㄧ路天堂路好走：

「報告部長：台灣重症醫學會理事長高國晉教授 （林口長庚醫院）於1800左右、在林口辦公室昏厥倒地，被發現時已經神智喪失，無心跳血壓。後來緊急使用ECMO及ACLS，現仍在急救中。懇求上蒼保佑！他一年多前同樣情況也發生過，在國泰醫院放過一個支架。今年台灣重症醫學會改選理監事（三年一任）。按慣例由CV系統擔任理事長，已協調台南成大醫院副院長許志新教授（CV) 出來服務全體會員。」

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