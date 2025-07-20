快訊

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

聽新聞
0:00 / 0:00

肝癌總是發現太晚？部基醫院免費腹部超音波檢查 揪出肝臟病灶利器

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／基隆醫院提供

7月28日是世界肝炎日，衛生福利部基隆醫院響應今辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，並安排肝炎個管師提供諮詢，依據檢查結果及視民眾需求，協助預約後續追蹤治療，讓民眾可以盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。

基隆醫院表示，今年是第4年與財團法人肝病防治學術基金會合作，舉辦全民免費腹部超音波檢查活動，7月14日上午9點起開放網路Google表單報名，140個名額在短短的2個小時即額滿，民眾報名踴躍。

衛生福利部公布113年國人十大死因統計，肝癌已連續45年名列前2名。肝病防治學術基金會指出，由於肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要1/4正常的肝臟還在，不會感覺異常，等到症狀出現往往都是末期了，治療困難。

基金會表示，腹部超音波檢查扭轉了「肝癌總是發現太晚」的悲劇，腹部超音波檢查無痛、迅速又方便，是揪出肝臟等病灶的重要利器，有利早期發現、有效治療。

今天接受腹部超音波檢查的民眾中，有異常發現者達124人，其中6人屬於性質不明肝腫瘤，另有26人為良性肝腫瘤（血管瘤4人、肝囊腫22人），11人為肝實質病變，脾臟腫大者1人，值得注意的是高達103位受檢民眾有脂肪肝，膽息肉有14人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題共有50人。

部基院長林三齊表示，今天安排2名專科醫師協助進行腹部超音波檢查，現場有肝炎個管師提供相關衛教諮詢，可依據檢查結果及視民眾需求，協助預約本院肝膽腸胃科門診進行後續追蹤治療，讓民眾可以盡早獲得所需的醫療服務。

部基提醒民眾正視早期發現、早期治療及定期追蹤的重要性，年滿40歲以上民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都應做1次腹部超音波檢查；若為B、C肝帶原者，至少每半年做1次腹部超音波檢查，大家作伙來保肝顧健康。

衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供

醫師 超音波 膽結石 腫瘤 腎結石 脂肪肝 肝癌 肝病 肝炎 息肉

延伸閱讀

肝癌年奪7千命！逾半國人有「脂肪肝」恐致肝硬化

彰化醫院腹部超音波檢查 逾7成肝異常脂肪肝若不治易發炎

小鎮醫師大作戰 苗栗苑裡李綜合連續5年超肝活動 累積治療712人

醫示警「10個習慣」每天都在傷你的肝 愛熬夜、高脂高糖飲食都在累積毒素

相關新聞

薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 周四前再有熱帶低氣壓發展

薇帕颱風遠離，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨...

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

林口長庚醫院教授級主治醫師、中華民國重症醫學會理事長高國晉驚傳今（20）日辭世，享年59歲。中華民國重症醫學會在官網公布...

返台班機故障滯留首爾！乘客等逾10小時爆氣 華航：調派飛機載客回台

華航CI161首爾仁川飛桃園機場班機，原訂今中午12時許起飛，但因飛機故障因而滯留仁川，不少民眾反映早上8時就在機場等待...

肝癌總是發現太晚？部基醫院免費腹部超音波檢查 揪出肝臟病灶利器

7月28日是世界肝炎日，衛生福利部基隆醫院響應今辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，並安排肝炎個管師提供諮詢，依據...

山友注意！薇帕颱風重創玉山步道 主峰線封閉禁入

薇帕颱風雖未撲台登陸，但其外圍環流帶來豪雨。玉山國家公園管理處今勘查主峰線步道，受強降雨影響，其步道4.1K處棧橋滑落懸...

雨下不停 南橫高雄兩路段溪水溢流路面、台東段恢復通行

受薇帕颱風外圍環流影響，台東、高雄山區持續下雨，南橫公路高雄至台東交通中斷。台20線高雄勤和及復興路段因荖濃溪水位暴漲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。