肝癌總是發現太晚？部基醫院免費腹部超音波檢查 揪出肝臟病灶利器

7月28日是世界肝炎日，衛生福利部基隆醫院響應今辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，並安排肝炎個管師提供諮詢，依據檢查結果及視民眾需求，協助預約後續追蹤治療，讓民眾可以盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。

基隆醫院表示，今年是第4年與財團法人肝病防治學術基金會合作，舉辦全民免費腹部超音波檢查活動，7月14日上午9點起開放網路Google表單報名，140個名額在短短的2個小時即額滿，民眾報名踴躍。

衛生福利部公布113年國人十大死因統計，肝癌已連續45年名列前2名。肝病防治學術基金會指出，由於肝臟內部沒有痛覺神經，加上只要1/4正常的肝臟還在，不會感覺異常，等到症狀出現往往都是末期了，治療困難。

基金會表示，腹部超音波檢查扭轉了「肝癌總是發現太晚」的悲劇，腹部超音波檢查無痛、迅速又方便，是揪出肝臟等病灶的重要利器，有利早期發現、有效治療。

今天接受腹部超音波檢查的民眾中，有異常發現者達124人，其中6人屬於性質不明肝腫瘤，另有26人為良性肝腫瘤（血管瘤4人、肝囊腫22人），11人為肝實質病變，脾臟腫大者1人，值得注意的是高達103位受檢民眾有脂肪肝，膽息肉有14人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題共有50人。

部基院長林三齊表示，今天安排2名專科醫師協助進行腹部超音波檢查，現場有肝炎個管師提供相關衛教諮詢，可依據檢查結果及視民眾需求，協助預約本院肝膽腸胃科門診進行後續追蹤治療，讓民眾可以盡早獲得所需的醫療服務。

部基提醒民眾正視早期發現、早期治療及定期追蹤的重要性，年滿40歲以上民眾，不管有沒有B、C肝炎，每年都應做1次腹部超音波檢查；若為B、C肝帶原者，至少每半年做1次腹部超音波檢查，大家作伙來保肝顧健康。 衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供 衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供 衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供 衛生福利部基隆醫院與肝病防治學術基金會今天合辦「今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動」，讓發現異常民眾盡早獲得所需的醫療服務，維護身體健康。圖／部基提供

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