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返台班機故障滯留首爾！乘客等逾10小時爆氣 華航：調派飛機載客回台
華航CI161首爾仁川飛桃園機場班機，原訂今中午12時許起飛，但因飛機故障因而滯留仁川，不少民眾反映早上8時就在機場等待，結果等到深夜才能起飛的訊息，且期間完全無相關人員與乘客溝通，經反應後也只得到50元美金補償，多數旅客不滿航空公司處理態度；華航表示，已調派一架航機執行任務。預計21日凌晨0時3分於仁川起飛，載客回台。
有旅客在社群Threads發文抱怨，原訂今中午12時許從首爾仁川飛往桃園機場的班機，疑似因飛機故障，導致飛機滯留於仁川，多數民眾早上8時許就在機場等待，甚至有人前一晚就在機場等，未料飛機故障無法起飛。
旅客指出，班機目前已延誤10多個小時，但期間現場僅發了3次餐券，卻沒解釋為何飛機滯留及需等候這麼長久的原因，有乘客不滿與工作人員抱怨，後續航空公司才表示願意提供50元美金作為補償，但多數乘客仍不滿航空公司處理態度。
華航說明，該航班因為機務訊號異常，航機依照標準作業程序進行檢測，以確保飛行安全，並另外調派一架航機執行任務。預計21日凌晨0時3分於仁川起飛，載客回台。
華航表示，等候期間盡力安排旅客休憩，並提供餐飲服務，航機抵達桃園後，將依旅客需求安排交通，造成不便祈請見諒，感謝旅客理解。
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