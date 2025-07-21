健康主題館／活得老也要活得好 老年憂鬱能預防

台灣今年將進入超高齡社會，65歲以上人口愈來愈多，未來每5人中就有1位是長輩。長壽雖是好事，但如果心情長期低落，生活品質就會大打折扣。

很多人年紀大了，身體不舒服可以就醫，但如果是「心裡不舒服」，卻容易被忽略。尤其老年憂鬱悄悄來，症狀不像年輕人那麼明顯，常常讓人錯過了治療的好時機。

許多症狀來自心情低落

老年憂鬱好發在女性、獨居、喪偶、或身體有慢性病痛的長者身上。有些人可能因為長期失眠、胃悶、胸悶、沒胃口、全身痠痛而到處求醫，但其實這些症狀可能來自心情低落。

因為長輩不太會主動說「我心情不好」，只會說哪裡不舒服，所以常常被誤以為是身體的病痛。更複雜的是，有些病或藥物也會讓人看起來像憂鬱，例如巴金森氏症的臉部僵硬，或吃了安眠藥後的精神不濟。因此需要有經驗的醫師進一步問診、評估，才能正確分辨。

其實，憂鬱症和身體狀況有很大關係。腦中有一種叫「血清張力素」的物質，和人的情緒穩定有關。如果這種物質太少，就容易出現憂鬱傾向。藥物可以幫助恢復它的濃度，但效果不像止痛藥那麼快，需要時間累積。

許多人在服藥兩三個月後覺得好多了，就自行停藥，結果又復發。其實，完整的療程需要6到9個月，才有機會讓身體恢復正常功能。所以務必記得：藥要按時吃，不可自行停藥，這樣才能真正改善情緒。

幫助長者安排多樣活動

老年憂鬱不是無法預防，只要早點注意，生活中做些改變，就能減少發生的機會。

如果家中長輩有心情低落的情況，不一定要立刻看精神科，也可以先找家庭醫師或老年醫學科幫忙，用專業的問卷評估，找出問題再對症治療。很多長輩一開始會排斥，但只要家人陪著，一起走過這段路，成效會很不一樣。

另外，千萬不要對心情差的長輩說「想開一點」，這樣只會讓人更無力。不如幫他們安排些活動，例如打電動、抓寶可夢、參加社團、做志工、運動或旅遊，生活豐富了，心情自然也會改善。

其實很多長輩心情差，是因為身體不舒服或生活太單調，只要有人關心、願意陪伴，再加上合適的治療，大多數人都能走出低潮。

照顧長輩不只是顧身體，也要顧心情。大家一起努力，讓高齡社會不只是「活得久」，更是「活得好」。

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