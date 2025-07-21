健康名人堂／氣候危機就是健康危機 不容小覷

張金堅 端午節過後，大家已經感受到「仲夏」的高溫，令人難以忍受。

氣候變遷（climate change）對人類健康的衝擊是複雜而且多樣，根據世界衛生組織（WHO）報告指出，近20年極端高溫的頻率增加，導致中暑等熱傷害的人口數上升，增加登革熱等傳染病的流行，身體各系統的疾病也受到影響。

世衛示警防數百萬人喪命

確實氣候變遷是本世紀對人類健康的最大威脅，世衛組織表示，全球暖化必須限制在巴黎協定1.5℃目標內，以避免災難性的健康影響，並防止數百萬人因為氣候變遷相關因素而喪命。

聯合國氣候大會（COP28）在2023年首次發表氣候與健康宣言，宣示將健康放在氣候行動的核心，共同發展氣候韌性，並強化醫療建設，建立低碳、永續、公平且能使未來世代也受益的衛生體系。

亞洲近10年升溫速度激增

根據過去世界各國的報告指出，氣候包括各種氣象的要素，如溫度、濕度、氣壓、風速、雨量、大氣中懸浮物顆粒物數目等。氣候變遷會影響到人的身體運作，由於溫室效應的關係，室外氣溫節節上升，極端的氣候也變得更劇烈，次數更頻繁。更令人憂心的是，根據世界氣象組織（WMO）在今年6月發布的訊息指出，亞洲近10年的升溫速度是地球平均水準的2倍。

「自然」醫學期刊子刊「氣候變遷」（Nature Climate Change）研究指出，發現氣候變遷影響健康的三大面向：會造成疾病的病原體與人群更接近；氣候變遷會增加病原體的生命力，而且使病原體繁殖更快；氣候變遷會使人類免疫力下降。

台灣也不例外，許多呼吸道疾病、心血管疾病、腎臟疾病、消化道疾病、神經疾病、精神疾病、傳染性疾病、熱相關疾病、意外災害及各種癌症等，也都與天氣變化息息相關。加上近年來，城鄉差距更形嚴重，人口過度集中城市，綠色空間減少，使衍生的健康問題加速惡化。

建議借鏡COP28的4目標

有鑑於此，政府已成立了「國家氣候變遷對策委員會」，亦在「節能減碳」「淨零碳排」方面整合各部會提出了多項因應措施，然而卻對「氣候變遷」衍生的「健康問題」較少涉及，當務之急，誠摯建議應該比照2023年COP28在「氣候與健康宣言」所揭示的下列4大目標進行：

1.加強氣候與健康資訊服務、監測。

2.與不同社群共同建立合作關係，如原住民、兒童、弱勢族群、高齡人口等容易被氣候變遷衝擊的群體。

3.成立與健康、氣候變遷相關的跨部門合作專責單位。

4.鼓勵國內預算、多邊融資銀行、慈善企業擴大對氣候與健康的投資。

如能依上述4個目標落實執行，必能減少或避免人體健康遭受天氣變化所帶來的威脅。

商品推薦