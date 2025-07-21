怕熱怕流汗 異位性皮膚炎日常照護3招

七月畢業季，不少社會新鮮人正摩拳擦掌踏入職場，但對異位性皮膚炎病友來說，當病灶出現在頭頸或雙手等外露部位，不僅常遭異樣眼光，更可能因外觀或病情不穩而錯失夢想的工作機會。面對病症反覆發作，醫師表示，異位性皮膚炎治療已進入多元選擇時代，有助病情穩定，幫助病友走出反覆發作的陰霾，重拾「安心工作」的生活目標。

異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的過敏性皮膚病，全台約200萬人深受其苦，病灶遍布臉部、頸部、四肢，皮膚搔癢難耐，夜裡睡不好，白天專注力下降也容易影響課業成績與工作表現。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任邱足滿表示，異膚病友怕流汗、怕溫濕度劇烈變化，工作應避開沒有空調環境或需輪班的職務，選擇相對受限。不過，有些異膚病友為了生計或興趣，堅持做容易導致病況發作的工作，臨床醫師也能協助找到平衡生活與疾病管理的辦法。

異膚病友最在意三大面向的治療效果，包括是否改善癢感、皮膚外觀狀態、會不會又復發或突然惡化。其實，異膚治療武器多，傳統治療以光照、外用藥膏、抗組織胺與免疫調節劑為主，但對於中重度異膚病友來說，療效有限，導致反覆發作。

近年隨著針劑生物製劑、口服標靶小分子藥物問世，中重度異位性皮膚炎治療朝向「精準標靶」。邱足滿表示，口服標靶小分子藥物的起效快，但停藥後可能快速復發，且有感染與心血管風險，年長與有共病的病人需要特別注意。生物製劑雖然起速稍慢，但安全性高，且屬於「打底型」治療，有助鞏固身體、調整體質。

除了藥物治療，邱足滿提醒異膚病友，在照護方面要注意「避免流汗」、「溫和清洗」、「做好保濕」，只要減少皮膚刺激，盡量不要熬夜，盡量健康飲食，就能大幅降低復發風險。

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