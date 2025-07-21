聽新聞
0:00 / 0:00

怕熱怕流汗 異位性皮膚炎日常照護3招

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的過敏性皮膚病，全台約200萬人深受其苦。圖／123RF
異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的過敏性皮膚病，全台約200萬人深受其苦。圖／123RF

七月畢業季，不少社會新鮮人正摩拳擦掌踏入職場，但對異位性皮膚炎病友來說，當病灶出現在頭頸或雙手等外露部位，不僅常遭異樣眼光，更可能因外觀或病情不穩而錯失夢想的工作機會。面對病症反覆發作，醫師表示，異位性皮膚炎治療已進入多元選擇時代，有助病情穩定，幫助病友走出反覆發作的陰霾，重拾「安心工作」的生活目標。

異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的過敏性皮膚病，全台約200萬人深受其苦，病灶遍布臉部、頸部、四肢，皮膚搔癢難耐，夜裡睡不好，白天專注力下降也容易影響課業成績與工作表現。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任邱足滿表示，異膚病友怕流汗、怕溫濕度劇烈變化，工作應避開沒有空調環境或需輪班的職務，選擇相對受限。不過，有些異膚病友為了生計或興趣，堅持做容易導致病況發作的工作，臨床醫師也能協助找到平衡生活與疾病管理的辦法。

異膚病友最在意三大面向的治療效果，包括是否改善癢感、皮膚外觀狀態、會不會又復發或突然惡化。其實，異膚治療武器多，傳統治療以光照、外用藥膏、抗組織胺與免疫調節劑為主，但對於中重度異膚病友來說，療效有限，導致反覆發作。

近年隨著針劑生物製劑、口服標靶小分子藥物問世，中重度異位性皮膚炎治療朝向「精準標靶」。邱足滿表示，口服標靶小分子藥物的起效快，但停藥後可能快速復發，且有感染與心血管風險，年長與有共病的病人需要特別注意。生物製劑雖然起速稍慢，但安全性高，且屬於「打底型」治療，有助鞏固身體、調整體質。

除了藥物治療，邱足滿提醒異膚病友，在照護方面要注意「避免流汗」、「溫和清洗」、「做好保濕」，只要減少皮膚刺激，盡量不要熬夜，盡量健康飲食，就能大幅降低復發風險。

風險 皮膚科 異位性皮膚炎 健康飲食

延伸閱讀

怕熱、怕流汗！異位性皮膚患者求職不易 皮膚科名醫教照護3基本功

亞運國手罹異位性皮膚炎足不出戶 誤信偏方燒頭髮、拿刀割患部

28歲患乳癌雙標靶搭配手術 夏天穿比基尼也不怕

賴總統讚M1A2T地表最強戰車 實彈射擊全數命中標靶

相關新聞

健康主題館／活得老也要活得好 老年憂鬱能預防

台灣今年將進入超高齡社會，65歲以上人口愈來愈多，未來每5人中就有1位是長輩。長壽雖是好事，但如果心情長期低落，生活品質...

高齡駕照新制／被迫繳回駕照？長者怨等於被關家裡

新竹縣75歲陳先生10年前自覺開車時反應變差，將汽車過戶給孩子，成了機車族，經常騎車就醫、訪友，載著老伴至市場買菜趴趴走...

高齡駕照新制／70歲起定期換照 老盟：應完善配套

交通部明年起調整高齡駕照定期換照年齡，從現行75歲下修至70歲，更為嚴格。老人福利推動聯盟表示，政府應檢視銀髮族交通需求...

健康你我他／用愛面對失智 活著就有意義

父親的英挺，曾是時光裡一道清晰的風景。身為空軍，他的肩線削直，制服永遠扣得一絲不苟，言談溫煦有禮，是村裡的帥哥。退役後，...

怕熱怕流汗 異位性皮膚炎日常照護3招

七月畢業季，不少社會新鮮人正摩拳擦掌踏入職場，但對異位性皮膚炎病友來說，當病灶出現在頭頸或雙手等外露部位，不僅常遭異樣眼...

健康名人堂／氣候危機就是健康危機 不容小覷

端午節過後，大家已經感受到「仲夏」的高溫，令人難以忍受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。