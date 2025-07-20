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山友注意！薇帕颱風重創玉山步道 主峰線封閉禁入

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山主峰線步道約4.1K處27號棧橋整座橋體已滑落流失至懸崖下方。圖／玉山國家公園管理處提供
玉山主峰線步道約4.1K處27號棧橋整座橋體已滑落流失至懸崖下方。圖／玉山國家公園管理處提供

薇帕颱風雖未撲台登陸，但其外圍環流帶來豪雨玉山國家公園管理處今勘查主峰線步道，受強降雨影響，其步道4.1K處棧橋滑落懸崖，橋頭塌陷形成約1米高低差，路基長度目視約10米長，明起視天候展開修復，主峰線持續封閉禁入。

玉山國家公園管理處指出，薇帕颱風18日生成並發布海上颱風警報後，該處考量玉山園區屬於高山地區，颱風期間易有落石崩塌危險，聯外道路也可能有崩塌、阻斷等情形，當天即依法公告全面禁止入園活動，將另行公告恢復入園時間。

而在薇帕颱風遠離台灣後，該處為讓玉山主峰線能儘快恢復入園，今天一早就派遣保育巡查員展開路況勘查工作，巡視步道時同步清除倒木、落石、箭竹垂枝及堆積土石等障礙物，以免影響通行，卻也發現受強降雨影響，有步道棧橋受損。

玉管處表示，玉山主峰線步道約4.1K處的27號棧橋，整座橋體已滑落流失至懸崖下方，導致28號棧橋橋頭也塌陷，造成垂直落差約1米高，整段路基塌陷長度目視約達10米長，且路基下方崩塌處極為不穩，評估恐有繼續再塌陷可能性。

由於山區持續下雨，步道路況欠佳，為維護山友安全，玉山主峰線將持續封閉，玉管處表示，明（21日）起雇工修復，視天候狀況及安全為前提彈性調整施工，設法以砌石方式穩固邊坡後再填平路面，待修復完成，再行公告開放入園時間。

豪雨 警報 薇帕颱風 落石 玉山國家公園 玉山主峰 強降雨 崩塌 山友

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