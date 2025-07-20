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薇帕遠離豪雨仍炸全台！各地明防大雨 周四前再有熱帶低氣壓發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率。聯合報系資料照
明天受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率。聯合報系資料照

薇帕颱風遠離，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天受薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有較大雨勢，花東更有局部大雨或豪雨機率；另外，菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，明天至周四有機會整合為熱帶性低氣壓，但其路徑及強度仍有很大不確定性，也不排除接近台灣。

張竣堯說，薇帕今下午增強為中度颱風，目前在香港、澳門南邊海面，距離鵝鑾鼻西方800公里，沿廣東西側沿海前進，雖然已遠離台灣，但明天外圍雲系及低壓帶仍持續影響，天氣較不穩定。

另外，菲律賓東方海面目前還有熱帶擾動逐漸發展，但其強度及路徑仍有很大的不確定性，明、後2天為觀察期，周四前都有機會整合為熱帶性低氣壓，也不排除接近台灣；張竣堯表示，7月下旬至8月，西北太平洋都還有熱帶擾動發展機會，後續發展可持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（21日）天氣與今天類似，受到薇帕颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有短延時強降雨，花東、南部、恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，其中花東地區需留意局部大雨或豪雨機率，南部、東北部、大台北山區也要注意局部大雨。

未來1周持續受低壓帶影響，加上菲律賓東方海面熱帶系統發展，周二、周三（22、23日）環境風場偏東風，東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東需留意局部大雨。

周四至周日（24至27日）環境風場轉為東北風，北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣；其中，周日（27日）低壓北上遠離帶來西南風，南部會有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，張竣堯表示，明天各地高溫普遍27至31度，受到低壓影響，雲量偏多，未來1周高溫普遍在30至34度。

高溫 雷雨 豪雨 薇帕颱風 氣象署 強降雨

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