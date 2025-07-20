有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹的太太來台相聚卻猝逝，令各界震驚。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，長途飛行下，隨著氣壓、濕度、日夜、時差等壓力刺激下，身體可能會出現不舒服，但發生猝逝，仍不外乎與心、腦疾病有關，提醒應隨身攜帶藥物。一般常見的經濟艙症候群引發肺栓塞，較常出現在下機後，建議搭機期間，多喝水、多起身走動，避免血栓形成。
林謂文說，猝逝的情形較常發生在長程航班，但身體不適的族群，往往常合併有心血管疾病、心律不整，甚至是心肌梗塞等。雖然，許多發病的人號稱沒有心臟病病史，但這是真的沒有，或已有潛藏的心臟疾病，只是未被檢查出來。
此外，猝死的原因也可能與腦部動脈瘤破裂，引起大量出血，或是腦幹出血等，特別是年輕族群突然猝死，動脈瘤破裂的機會不低。因此，突然發生猝死，不外乎與心、腦疾病有關。
搭乘飛機時，如何避免猝死？林謂文說，這防不慎防，民眾只能多加小心，搭機時，應隨身攜帶平時用藥，特別是年齡大、患者慢性疾病的族群，搭機前可以先諮詢醫師，領妥藥品後再搭機，常備用藥包括心絞痛、心律不整、氣喘用藥等都應準備。
此外，搭飛機常見經濟艙症候群，需多加注意。林謂文說，經濟艙症候群顧名思義，此多發生在經濟艙的旅客，由於經濟艙座位小，長途旅程坐在座位上，雙腳無法伸展，若又沒有適時活動，造成下肢腫脹、血液循環不佳，形成血栓，一旦血栓經血流至肺動脈，易形成肺栓塞。
經濟艙症候群引發的肺栓塞等，常出現在下機後，雙腳開始走路時，在下肢形成的血栓，才會流至肺部，應不會造成在飛機上猝死。為避免經濟艙症候群，林謂文建議，搭機期間，多喝水、多起身走動，促進下肢血液循環，當出現身體不適，應立即通知空服員，請求協助。
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