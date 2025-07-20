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雷雨轟炸！台中機場傍晚暫停地面作業 部分航班恐延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部民航局表示，今下午5時05分起停止地面作業。部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
交通部民航局表示，今下午5時05分起停止地面作業。部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照

受到颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨交通部民航局表示，台中機場今下午5時05分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司

民航局表示，受雷雨影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

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