雷雨轟炸！台中機場傍晚暫停地面作業 部分航班恐延誤

許多人無辣不歡卻仍捨棄吃辣，全因為擔心長痘痘。營養師鄭玲君在臉書「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」提醒，千萬別因為怕長痘痘而錯過辣椒這樣的好食材，真正致痘的因子其實是其他壞習慣！

2025-07-20 15:37