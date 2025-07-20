肝癌年奪7千命！逾半國人有「脂肪肝」恐致肝硬化

依衛福部統計，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因第9位，肝癌則為主要癌症死因的第2位。肝病是台灣國病，雖然近年死亡率下降，肝病防治學術基金會總執行長楊培銘表示，多數國人因沒有病識感，錯失了早期發現、早期治療的黃金時機，約有三成患者發現時已是晚期。

楊培銘指出，肝癌防治挑戰大，肝臟表層沒有神經，發炎不會痛且大多數沒有症狀，難以得知出現問題。據調查，死於肝癌的病患，約有70%為B型肝炎帶原者、20%為慢性C型肝炎感染者。B、C肝帶原者一定要定期追蹤，健保署已提供完整的治療與照護計畫，已經有很好的治療效果，大大增加肝癌發生率。

不過，肝病防治仍要靠「定期篩檢」，避免太晚發現肝癌的悲劇，增加治療難度、影響存活率。肝病防治學術基金會今天舉行「今年超了沒?」全民腹超總動員活動，全台共30家醫療院所響應，包含離島同步於早上8點30分開跑，為民眾進行腹部超音波檢查。

基金會動員100多位肝膽腸胃專科醫師、600多位護理人員與志工群，經過3小時的腹超篩檢，共完成5661人腹超篩檢。楊培銘說，檢查異常者達4614人，比例高達81.5%；其中，131人為疑似肝癌及性質不明肝腫瘤、11人肝硬化、498人為肝實質病變。另有1225人為良性肝腫瘤（血管瘤及肝囊腫等），脾臟腫大者有48人。

值得注意的是，高達3103受檢民眾有脂肪肝，相較於往年的平均值54.6%，今年脂肪肝比例54.8%，微幅上升。另外，膽息肉有612人，其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等）有98人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題有2149人。

楊培銘提醒，隨著飲食西化、精緻化，國人的脂肪肝盛行率非常高，有增加的趨勢。若置之不理，沒有及早靠運動、飲食改善，脂肪肝會讓肝臟一直呈現發炎狀態，恐進一步惡化成肝硬化、甚至形成肝癌，這是研究已經證實的肝癌三部曲。

楊培銘呼籲，B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。除了肝炎，國人亦要注意形成脂肪肝的肥胖、糖尿病、高三酸甘油酯血症、酒精等因素，全民一起進行保肝運動。 今天上午8點30分，包含離島共30家醫療院所，同步為民眾進行腹部超音波檢查。記者廖靜清／攝影 肝臟是否健康有問題？要靠抽血檢查加腹部超音波。記者廖靜清／攝影

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