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吃飯聊政治遭鄰桌客痛毆！醫籲冷靜：別為「清粥小菜」打架

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
網路社群流傳一段影片，有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑似與友人聊到政治但雙方理性辯論，沒想到被隔壁桌客人毆打。圖/翻攝自Threads
網路社群流傳一段影片，有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑似與友人聊到政治但雙方理性辯論，沒想到被隔壁桌客人毆打。圖/翻攝自Threads

有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑因席間聊政治被鄰桌顧客痛毆，有人認出動手的是知名溫體牛肉鍋員工，引發熱議。醫師、時事評論家沈政男呼籲大眾冷靜點，並表示「政治不過是清粥小菜」，為了政治狂熱打架或付出代價，得不償失。

沈政男指出，選舉罷免氣氛太熱，影響民眾情緒與心理健康，有部分政治狂熱者，甚至巴不得政治議題吵得越熱越好；而把愛國掛在嘴邊的，不是政客，就是跟著政客起舞的傻瓜，不過是人家吃麵，你在那邊喊燒，跟著亂而已。

北市就發生有人在吃清粥小菜時，因談論政治議題太大聲，引發隔壁桌不滿，而打了起來；也有人因為胡亂P圖而被政治人物提告，何苦呢？如果是為了出名或賣東西，值得付出代價，而如果不是，就為了政治狂熱，其實得不償失。

他進一步表示，人家那些網紅愛講政治，不是出於愛國心與責任感，是因為有利可圖，所以別傻傻跟著人家在那邊喊爽。而「政治不過是清粥小菜」，不要在吃清粥小菜的時候，為了「清粥小菜」而打架，才不會爽到別人，甘苦到自己。

此外，冷漠的選民才是一個被政治狂熱燃燒的國家社會，最難得與欠缺的穩定力量，因此呼籲大家輕鬆點、冷靜點，而不是整天在那邊跟著人家搖旗吶喊，不要把國家興亡扛在肩上，你也沒有那麼偉大！

醫師 沈政男 北市

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