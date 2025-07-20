南部缺血庫存剩3天 民眾踴躍捐血卻爆「60人等8小時」白跑

最近南部地區最近缺血情況嚴重，「血庫只剩3天存量」，這兩天各地都有民眾排隊捐血。不過有資深捐血人反映，不止一次活動時間結束了，還有許多民眾排隊等不到捐血白白浪費時間，上周還有人等8個多小時，最後也捐不成，抱怨捐血中心「不在乎澆熄捐血人的熱情」。

高雄捐血中心表示，最近因颱風不斷雨勢影響，血量嚴重不足，北安捐血站出現50多人等候多時捐不成，是因當天人數實在太多，捐血站人力容量有限，下午兩點多護理人員就反映可能到活動結束都採不完血，希望能限量，但民眾仍要捐，原訂6點結束延到晚上8點半還是沒辦法消化，只能說抱歉。

南部地區因近來颱風雨勢不斷，血庫儲血量嚴重不足，只剩下3天的存量，統籌南高地區捐血業務的高雄捐血中心連日商請公營電台廣播呼籲民眾踴躍捐血。

今天雖然陰雨綿綿，台南地區各捐血點仍有許多民眾排隊捐血，有其台南公園今天因為土地公廟號召，不少年輕人到場捐血，3輛捐血車到中午已有超過300人捐血，十分踴躍、預計能募到超過400袋血。

不過今天第96次捐全血的楊姓捐血人說，他上周日到北安捐血站，當天因有廟宇推出王爺號召大家捐血，結果從中午等到晚上到點半點還沒有輪到他，最後有將近60個人排了8個小時都沒捐到血，就算只有一半的人跟他一樣捐500毫升，也少了2萬多毫升血，然後又一直說血庫嚴重缺血不是很矛盾嗎？

另一捐血50次周姓捐血人說，等了8小時「1整天耗在那裡結果卻是不能捐，滿腔熱血都涼了。」北安捐血站旁道路之前有單位辦活動可以申請路權，也應相互支援，希望捐血中心不要故步自封。

捐血中心表示，最近氣候多變影響，血量不足，加上正值暑假，比較少學生捐血，呼籲民眾盡量利用非假日捐血，部分捐血點5點下班時段以後延長開放時間，可上官網查詢最新訊息。因為捐血車禍人力都必須事先調配、目前還沒有辦法臨時抽調人力機具支援。 南部缺血庫存剩三天，今天假日台南公園民眾踴躍捐血。圖／捐血讀者提供 南部缺血庫存剩三天，今天假日台南公園民眾踴躍捐血。圖／捐血讀者提供

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