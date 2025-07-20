國台交「華山論樂」系列講座 深入古典音樂百景
NTSO國立台灣交響樂團7月至12月將在華山文創園區推出「華山論樂」講座，6場主題涵蓋作曲家美學、樂團生態、空間聲響與音樂文化交流等，邀觀眾更加親近古典音樂及國台交。
國台交團長歐陽慧剛表示，今年正值國台交創團80週年，「華山論樂」作為年度系列活動之一，不僅為慶祝樂團歷史注入嶄新視角，也展現NTSO面向未來的願景與實踐。歐陽慧剛說，這個活動每月將舉行一次，邀樂迷免費參加，期待打造一個專業與大眾對話的平台，讓音樂融入日常、觸動人心。
根據國台交的新聞資料，「華山論樂」內容橫跨6大主題，包括拉威爾與馬勒的音樂美學、西貝流士與布梭尼的音樂情誼、世界音樂廳的建築與聲學、樂團弦樂手的舞台觀察，乃至NTSO的歷史回顧，讓樂迷得以從不同面向，理解作品與演奏背後的思維和情感。
從7月24日開始，由陳漢金主講「退步原來是向前－拉威爾音樂的過去式與未來式」；8月28日由吳毓庭主講「深遠的友誼－當西貝流士遇見布梭尼」，並有小提琴首席謝佩殷與鋼琴家吳明靜現場演出；9月4日邀請盧文雅主講「Why馬勒－奧地利作曲家馬勒音樂中的世界觀意象」。
10月16日邀請邵柏勳主講「分不開的音樂與建築－世界著名音樂廳巡禮」；11月13日由歐陽慧剛擔任引言人，與國台交弦樂首席群張睿洲、蕭惠珠等主講「你看到的優雅，是我的甘苦－交響樂團中人數最多的弦樂有話說」。
12月4日則由吳家恆主持「台灣．交響80－你所認識台灣歷史最悠久的交響樂團」活動，邀集文化界學者、樂界前輩與資深樂迷，回顧國台交與台灣交響音樂的發展軌跡。
國台交「華山論樂」音樂講座與論壇活動將於7月至12月舉行，地點在華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳。
▪️薇帕颱風遠離…熱帶擾動恐發展 氣象署：周三至周五北移過程有機會接近台灣
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕颱風影響 華航、星宇、長榮、國泰取消航班一次看
▪️颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨
▪️薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言