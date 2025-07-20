國台交「華山論樂」系列講座　深入古典音樂百景

NTSO國立台灣交響樂團7月至12月將在華山文創園區推出「華山論樂」講座，6場主題涵蓋作曲家美學、樂團生態、空間聲響與音樂文化交流等，邀觀眾更加親近古典音樂及國台交。

國台交團長歐陽慧剛表示，今年正值國台交創團80週年，「華山論樂」作為年度系列活動之一，不僅為慶祝樂團歷史注入嶄新視角，也展現NTSO面向未來的願景與實踐。歐陽慧剛說，這個活動每月將舉行一次，邀樂迷免費參加，期待打造一個專業與大眾對話的平台，讓音樂融入日常、觸動人心。

根據國台交的新聞資料，「華山論樂」內容橫跨6大主題，包括拉威爾與馬勒的音樂美學、西貝流士與布梭尼的音樂情誼、世界音樂廳的建築與聲學、樂團弦樂手的舞台觀察，乃至NTSO的歷史回顧，讓樂迷得以從不同面向，理解作品與演奏背後的思維和情感。

從7月24日開始，由陳漢金主講「退步原來是向前－拉威爾音樂的過去式與未來式」；8月28日由吳毓庭主講「深遠的友誼－當西貝流士遇見布梭尼」，並有小提琴首席謝佩殷與鋼琴家吳明靜現場演出；9月4日邀請盧文雅主講「Why馬勒－奧地利作曲家馬勒音樂中的世界觀意象」。

10月16日邀請邵柏勳主講「分不開的音樂與建築－世界著名音樂廳巡禮」；11月13日由歐陽慧剛擔任引言人，與國台交弦樂首席群張睿洲、蕭惠珠等主講「你看到的優雅，是我的甘苦－交響樂團中人數最多的弦樂有話說」。

12月4日則由吳家恆主持「台灣．交響80－你所認識台灣歷史最悠久的交響樂團」活動，邀集文化界學者、樂界前輩與資深樂迷，回顧國台交與台灣交響音樂的發展軌跡。

國台交「華山論樂」音樂講座與論壇活動將於7月至12月舉行，地點在華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳。

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