注意雷擊、土石流！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（20）日東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，新竹至臺中、花蓮地區、綠島、蘭嶼及宜蘭、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

豪雨：恆春半島、台東縣。大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島。影響時間：20日下午至20日晚上。

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