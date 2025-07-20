快訊

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

台積電嘉科廠「50噸板車翻車」廠區停工 2個月內4起工安意外

聽新聞
0:00 / 0:00

注意雷擊、土石流！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署下午15時20分針對8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片
中央氣象署下午15時20分針對8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。本報資料照片

中央氣象署下午15時20分針對8縣市發布豪雨大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（20）日東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，新竹臺中花蓮地區、綠島、蘭嶼及宜蘭屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流

豪雨：恆春半島、台東縣。大雨：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島。影響時間：20日下午至20日晚上。

豪雨 花蓮 臺中 新竹 強降雨 屏東 宜蘭 大雨特報 土石流 台東

延伸閱讀

颱風外圍雲系及低壓帶影響 花東恆春半島防豪雨

4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

颱風遠颺 東半部地區及南部山區雨勢仍大

相關新聞

注意雷擊、土石流！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對8縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：輕重症分流配套月底公布

立法院去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估...

老來一杯釀大禍 專家曝：恐加劇高齡者「2症狀」

許多長者習慣在飯後淺酌一杯，或以為「小酌養生」，但醫師警告，隨著年齡增長，身體對酒精的代謝力逐漸下降，即使與年輕時相同的飲酒量，也可能對健康造成顯著威脅。美國佛羅里達大學成癮研究中心主任尼克森（Sara Jo Nixon）指出，年長者本就存在器官機能退化，更容易受到酒精影響。

不吃辣怕長痘？營養師搖頭「肌膚保養潛力股」：地雷是它們

許多人無辣不歡卻仍捨棄吃辣，全因為擔心長痘痘。營養師鄭玲君在臉書「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」提醒，千萬別因為怕長痘痘而錯過辣椒這樣的好食材，真正致痘的因子其實是其他壞習慣！

肝癌年奪7千命！逾半國人有「脂肪肝」恐致肝硬化

依衛福部統計，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因第9位，肝癌則為主要癌症死...

吃飯聊政治遭鄰桌客痛毆！醫籲冷靜：別為「清粥小菜」打架

有民眾到台北知名清粥小菜用餐，疑因席間聊政治被鄰桌顧客痛毆，有人認出動手的是知名溫體牛肉鍋員工，引發熱議。醫師、時事評論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。