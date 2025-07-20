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不吃辣怕長痘？營養師搖頭「肌膚保養潛力股」：地雷是它們
許多人無辣不歡卻仍捨棄吃辣，全因為擔心長痘痘。營養師鄭玲君在臉書「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」提醒，千萬別因為怕長痘痘而錯過辣椒這樣的好食材，真正致痘的因子其實是其他壞習慣！
鄭玲君強調「辣椒根本是天然的抗氧化神器」，辣椒的紅色來自辣椒素跟類胡蘿蔔素，特別是茄紅素、玉米黃素，以上都是抗氧化的明星成分。辣椒的維生素C含量甚至比檸檬還高，有助於對抗自由基、減緩老化，甚至促進膠原蛋白的生成。
鄭玲君補充，「吃辣會長痘」更多原因其實是油炸、重口味和熬夜，並非辣椒本身的問題，如果選用新鮮的辣椒並用清爽的方式烹調，其實對身體益處多多。
不過鄭玲君也提醒，如有腸胃炎、痔瘡、胃食道逆流等問題還是要少吃辣椒，切記「辣椒不是壞人」，選擇太油才會出大事！
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