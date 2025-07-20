老來一杯釀大禍 專家曝：恐加劇高齡者「2症狀」

許多長者習慣在飯後淺酌一杯，或以為「小酌養生」，但醫師警告，隨著年齡增長，身體對酒精的代謝力逐漸下降，即使與年輕時相同的飲酒量，也可能對健康造成顯著威脅。美國佛羅里達大學成癮研究中心主任尼克森（Sara Jo Nixon）指出，年長者本就存在器官機能退化，更容易受到酒精影響。

據「CNA」報導，美國國家酒精濫用與酒精中毒研究所（NIAAA）顧問懷特（Aaron White）說明，65歲以上長者普遍肌肉量減少、組織含水量降低，導致相同酒量下，血中酒精濃度更高，也更容易產生醉酒感與跌倒風險。尼克森的研究也發現，年長者在酒精濃度較低時，就會出現工作記憶障礙。另一項模擬駕駛實驗中，有些長者僅喝不到一杯酒，即出現駕駛反應遲緩的情況。

除了短期危險，酒精還可能加重慢性病症，包括失智、糖尿病、高血壓、癌症與心臟病，並影響正在服用藥物的療效。伊利諾大學助理教授菲利普斯（Aryn Phillips）提醒：「飲酒不僅會增加罹病機率，也會惡化原有病情。」

長者常見的藥物包括降血壓藥、糖尿病用藥、阿斯匹靈與鎮靜劑等，與酒精併用恐產生腸胃出血、心律不整或呼吸抑制等嚴重副作用。營養學教授惠勒（Michael Wheeler）更指出，阿斯匹靈搭配酒精服用，會使腸胃潰瘍與出血風險顯著升高。

雖然關於「年紀越大宿醉越重」尚無明確科學證據，但專家認為，飲酒加劇了本身的老化症狀，如睡眠障礙或身體不適，才讓人感覺「更痛苦」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，年長男性每日不超過兩杯、女性不超過一杯；而尼克森則認為，65歲以上年長者「最好每天最多一杯、每週不超過七杯」。若發現自己對酒精耐受力下降、身體出現異常反應，應立即減量或停飲。

菲利普斯也提醒，若原本沒有飲酒習慣，年長者千萬別為了所謂健康理由而開始喝酒，「這樣的嘗試弊大於利」。至於仍有飲酒習慣者，則應誠實與醫師討論，並選擇安全環境飲用，避免獨飲或空腹喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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