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80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：輕重症分流配套月底公布

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護。洪申翰表示，相關配告本月底將召開記者會，公布相關配套措施。記者李柏澔／攝影
立法院去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護。洪申翰表示，相關配告本月底將召開記者會，公布相關配套措施。記者李柏澔／攝影

立法院去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，免巴氏量表評估即可聘外籍看護勞動部洪申翰今天表示，相關配告本月底將召開記者會公布，但也再次強調，關乎民生權利的制度和法案不該如此倉促修法，否則對弱勢重症家庭影響依舊很大。

針對「就業服務法」第46條修正案，本月初勞動部預告三項法規，包括藍領審查標準、轉換雇主準則、聘僱外國人許可及管理辦法，即日後保證重症家庭可優先承接國內移工，國外引進看護人員則維持2個月左右的申請時程，預計本月底上路。

洪申翰今天在「第55屆全國技能競賽暨第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽國手選拔賽-閉幕暨頒獎典禮」接受媒體採訪指出，這次「就服法」修法前，就已多次提醒這樣的修法內容很可能造成重症家庭越來越難請到外籍看護，很可能要用更高的錢來聘請看護。

洪申翰說，在修法通過後，相關團體研商各種配套作法，盡可能出來降低重症家庭受到的衝擊，但然而配套只能盡可能降低衝擊，因此再次重申，未來關乎民生權利的制度法案不要這樣倉促修法，否則對弱勢重症家庭還是很大。

配套部分，洪申翰表示，重症和一般案件將會分流，重症患者家庭將更優先來聘請到外籍看護，也會和移工來源國討論增加看護的供給，現在國內對看護的需求增加很快，勞動部也有編列相關預算，本月底勞動部會和衛福部召開記者會公布相關配套。

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