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南橫多處坍方落石 摩天和栗園路段估下午5時搶通

中央社／ 台東縣20日電

受連日降雨影響，南橫公路台東端今天上午多處坍方和落石，交通部公路局已陸續清除，但摩天和栗園2處路段坍方面積大，預估下午5時搶通，屆時向陽至初來將恢復通車。

公路局關山工務段長林進芳今天接受中央社記者電話訪問表示，台東山區持續性下雨，台20線149K+110至180K+675（南橫公路向陽至霧鹿）路段已從18日晚間10時預警性封閉。工務段人員今天上午巡路發現155K+100、161K+700、186K+000、186K+400、190K+700 （向陽至下馬）等多處邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

林進芳表示，經工務段人員搶修，已陸續恢復通車，目前還有155K+100和161K+700（栗園和摩天路段）2處因坍方面積比較大，尚在搶修中，預計下午5時搶通，屆時向陽至利稻、初來將恢復通車。

林進芳提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，下雨時易有濃霧現象影響行車視距，用路人上山之前務必評估天候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山，以確保自身安全。

向陽 台東 南橫

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