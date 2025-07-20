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32歲女長出10公分大肌瘤 透過單孔達文西手術保留子宮肚皮無疤痕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳小姐在術後第二天就能下床活動，且傷口幾乎不會感到疼痛，她留住了子宮，肚皮也幾乎沒什麼疤痕。圖／博愛醫院提供
陳小姐在術後第二天就能下床活動，且傷口幾乎不會感到疼痛，她留住了子宮，肚皮也幾乎沒什麼疤痕。圖／博愛醫院提供

宜蘭32歲陳小姐去年發現子宮長出10公分大肌瘤，她決定手術切除，有醫師建議她切除整個子宮，讓陳女猶豫不決，最近求助於羅東博愛醫院終於找到兩全其美辦法，透過單孔達文西手臂子宮肌瘤切除術，不但傷口小，還保留子宮生育能力。

陳小姐年僅32歲，因身體受到荷爾蒙分泌影響，子宮肌瘤快速長大，身體不適求助於坊間醫師卻建議她如果不生育的話，連同子宮都一起拿掉，但陳小姐仍想保留子宮生育，對此感到困擾而難以決定，四處求診尋求更合適的手術。

後來她得知羅東博愛醫院婦產科傅念慈醫師與外院婦科微創手術名醫李偉浩有醫療合作，終於順利完成單孔達文西手臂子宮肌瘤切除術。陳小姐在手術後第二天就能順利下床，且傷口部位幾乎沒有什麼疼痛感，對恢復情況感到滿意；手術後大約兩周回到工作崗位，目前上班及生活都正常。

傅念慈醫師表示，並非每位女性朋友長子宮肌都會出現不適症狀，因此建議患有子宮肌瘤的女性每年一次定期追蹤檢查，如果肌瘤成長速度過快或過大，儘速就醫治療。

醫師 微創手術 子宮肌瘤

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