中油：明（21）日起汽、柴油價格不調整

台灣中油宣布，自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元及0.5元。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計至6月底止，台灣中油共吸收約49.40億元。

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