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吃優格搭水果很健康？營養師點出3大常見錯誤：這些水果、配料都踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
優格搭配水果因其熱量低、蛋白質高又富含纖維，被視為健康減脂的理想選擇。示意圖／Ingimage
優格搭配水果因其熱量低、蛋白質高又富含纖維，被視為健康減脂的理想選擇。示意圖／Ingimage

優格搭配水果是不少減肥族的最愛，因其熱量低、蛋白質高又富含纖維，被視為健康減脂的理想選擇。然而，營養師陳珮淳近日在臉書發文提醒，若搭配方式錯誤，不只體重沒掉，褲子還會變更緊！

陳珮淳指出，如果選擇搭配高GI水果，比如香蕉、水蜜桃、芒果，儘管這些都是天然食材，但因含糖量高，會導致血糖迅速上升、胰島素大量分泌，進而促進脂肪囤積。相較之下，藍莓、草莓、蘋果、覆盆莓等低糖高纖水果，能穩定血糖、促進腸道代謝，更適合搭配優格食用。

除了水果選擇，優格本身也大有學問。文中表示，許多市售優格為了增加口感，常添加大量糖分、奶油與香料，有些品牌的含糖量甚至與半罐可樂相當。陳珮淳體醒，挑選優格時，優先選擇「無糖原味優格」或「希臘優格」，前者沒有多餘糖分，活菌保留完整，後者則蛋白質含量更高，更適合減脂族群，並切記留意成分表，最好挑選只有「生乳」和「乳酸菌」製成的優格，避免多餘添加物。

另外，加入過多的「配料」也是許多人常犯的錯誤。陳珮淳指出，堅果要在一湯匙內（約5～6顆），還可加點奇亞籽、原味麥片，避免添加蜂蜜、椰子片、果乾拉高熱量，並搭配水煮蛋、無糖豆漿、雞胸肉等蛋白質，能有效提高飽足感，抑制嘴饞。

蛋白質 營養師 減肥 水果 含糖量

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