彰化醫院腹部超音波檢查 逾7成肝異常脂肪肝若不治易發炎

肝病防治學術基金會今天在衛福部彰化醫院舉辦「今年超了沒」活動，為40歲以上民眾做免費腹部超音波檢查，逾7成檢查者肝臟異常，以脂肪肝最多，肝膽胃腸科主任楊智超說，脂肪肝若不改善，很容易發炎，最後有可能肝硬化，甚至引發肝癌。

肝病防治學術基金會於全台30家醫院同步展開「今年超了沒」免費腹部超音波檢查，彰化場在彰化醫院舉辦，彰化醫院院長賴仲亮相當重視，今天一大早就到場嘉勉25名工作人員，由肝膽胃腸科主任楊智超及主治醫師蔡安順、王棋新及支援醫師陳詩典分成4個診間為報名者做腹超檢查，並進行保肝衛教活動。

彰化場共146人檢查，116人檢驗出異常，最多的是脂肪肝就有78人，占異常者的6成多，有8人高度懷疑肝癌及性質不明肝腫瘤、40人為良性肝腫瘤、27人肝實質病變，有些人甚至多項不正常，都需進一步複診。

彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超表示，受檢民眾最多人有問題的脂肪肝，連一些看起來不胖的人也有，這是指肝臟堆積過多脂肪，就是俗稱的「肝包油」，造成肝臟負擔。其實脂肪肝是可以靠飲食和運動改善，如果都不改善，即很容易發炎，甚至引發肝癌。

要逆轉脂肪肝，得避免過量攝取高糖、精緻澱粉、高熱量、高脂肪、加工、酒精類等食物，楊智超說，多吃蔬果、蛋白質及低脂肪食物，透過規律運動，幫助身體加速新陳代謝，消耗多餘脂肪，減輕肝臟的負擔，彰化醫院也開辦減重班，幫助民眾減脂減重，有助於擊退脂肪肝。

楊智超說，腹部超音波是早期發現肝病最好的檢查工具，也同時檢查腹部的膽、胰、脾、腎，尤其肝臟是沉默的器官，從臨床經驗可看到，很多人等到出現症狀才就醫，卻已經是後期了，造成很多遺憾，所以，主動篩檢、積極追蹤、及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵，尤其是B、C型肝炎患者，至少每半年做一次腹部超音波檢查，40歲以上民眾，即使沒有B、C肝也最好要每年做一次。 肝病防治學術基金會今天在衛福部彰化醫院舉辦「今年超了沒」活動，為40歲以上民眾做免費腹部超音波檢查。記者林宛諭／攝影

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