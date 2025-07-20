免巴氏量表將上路憂排擠重症家庭 侯友宜：政府有責任做到位

80歲以上免巴氏量表就能申請移工新制，預計8月上路，外界憂心具申請資格的長者一口氣大增53萬名，排擠重症家庭需求。新北市長侯友宜說，80歲以上能夠免巴氏量表是他競選總統政見，到施行還有一段時間，政府有責任做到位，確保執行萬無一失。

侯說，80歲以上能夠免巴氏量表，是所有人民的聲音，也是他競選總統的政見。他感謝謝立法院的支持，三讀通過到施行過程當中，還有一段時間，必須要把細則訂好，不要遺忘每1個人，現在超高齡社會很多的長輩，他的需求不管是哪一種，政府有責任把它做到位，讓執行萬無一失。

立委洪孟楷指出，他記得衛環委員會的委員質詢時，衛福部官員也都回答得很清楚，當初要巴氏量表修法初衷，是因為申請非常繁瑣造成家屬不便，立法部門修法後，行政部門來做溝通、配合，針對問題滾動檢討。

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