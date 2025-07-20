甜食吃多好累、記憶差 醫揭玉米糖漿「甜甜的陷阱」傷腦、傷代謝

近期，受到某知名飲品的新聞影響，大家多討論玉米糖漿的話題，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，玉米糖漿早就滲透進入許多食品，包括手搖飲、瓶裝飲料、蛋糕、燕麥棒、優格、沙拉醬等，日常生活早已被「甜甜的陷阱」包圍得密不透風了。

高果糖玉米糖漿（High Fructose Corn Syrup, HFCS）不是天然水果裡的果糖，而是一種特別容易讓血糖忽高忽低，更容易在身體裡引起慢性發炎的糖。

張家銘說，很多人以為，吃點糖、喝點飲料，了不起就是胖一點、血糖高一點，沒什麼大不了。但他在臨床看到，這些日常甜食背後，藏著一個長期破壞健康、慢慢偷走身體穩定性的隱形機制，這個兇手，正是讓血糖像坐雲霄飛車一樣忽上忽下的糖分。

高果糖玉米糖漿最大的問題，不只是甜。它進入身體後，血糖會一下子衝高，胰島素被迫急忙出動，隨之而來的是血糖又突然掉下來，這種反覆上上下下，讓身體長期處在一個「不穩定、發炎、疲憊」的狀態。

張家銘指出，很多人明明還年輕，卻愈來愈常抱怨，容易累、記性差、精神不好、反應變慢、甚至情緒不穩、容易焦躁。這些表面上看似微不足道的小症狀，背後很可能就是長期這種血糖忽高忽低，讓身體慢性發炎，慢慢改變了身體代謝的結果。

根據《Frontiers in Nutrition》的研究，長期攝取這類糖，即使體重不見得變胖、腰圍不見得增加，但身體裡的發炎指標「C反應蛋白」（C-Reactive Protein, CRP）卻確實上升了。這代表什麼？代表身體正在悄悄發炎，而這種慢性發炎，就是高血壓、脂肪肝、糖尿病、心血管疾病的起點。

張家銘表示，大腦同樣怕這種忽高忽低的血糖，特別是掌管記憶的「海馬迴」，對於血糖變化非常敏感。《Nutrients》期刊2024年的研究指出，吃太多這種糖，不只會讓人更容易健忘、專注力下降，甚至還會提高失智的風險。

有人會說：「糖不是吃了讓人比較有精神嗎？」沒錯，短暫的提神效應是存在的，但長期下來，卻讓我們的大腦越來越依賴糖，習慣靠外力撐住精神，反而讓專注、反應、情緒都愈來愈容易失控。

許多食物中，可能加了著讓血糖亂飆的「玉米糖漿」，包括手搖飲、汽水、運動飲料、果汁飲料、能量飲料；餅乾、蛋糕、冰淇淋、巧克力、糖果、果凍、布丁；番茄醬、沙拉醬、燒烤醬、蜂蜜芥末醬等醬料，甚至是早餐穀片、燕麥棒、能量棒、甜麵包；加工水果、蜜餞、罐頭水果等。

張家銘提醒，買東西時，應注意看成分表不：「高果糖玉米糖漿」、「Corn Syrup」、「Fructose-Glucose Syrup」、「HFCS-55」這些，都是它的化身。不是一口的問題，是每天都在累積的後果，因研究早就證實，吃得愈多、喝得愈多，失智、記憶力衰退、代謝失調的風險就越高。

反而，水果裡的天然糖，因為有纖維、有營養，一口一口慢慢吃，血糖釋放穩定，反而能保護我們的大腦。簡單說，一杯含糖飲偷走你的清醒，一顆蘋果才是真正的養腦食物。因此，想讓大腦靈光、身體穩定，不用等到身體出問題才來後悔。

張家銘提醒，維持身體血糖穩定的最有效方式，就是從生活裡慢慢拿掉這些讓血糖亂飆的糖，每少喝一杯含糖飲料，每少吃一口加工食品，就是在替自己存下更好的代謝、更好的腦袋、更清醒的未來。

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