薇帕颱風遠離…熱帶擾動恐發展 氣象署：周三至周五北移過程有機會接近台灣

薇帕颱風遠離，但菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率。中央氣象署預報員張竣堯今天表示，目前菲律賓東方海面到南海有明顯雲簇發展，由於組織性對流還沒有太顯著，周一至周三是觀察時間點，強度及路徑都還有不確定性，預期周三至周五北移過程有機會接近台灣，氣象署會持續觀察。

張竣堯指出，薇帕颱風持續朝廣東前進，外圍雲系及低壓帶影響，台灣天氣仍不穩定，不定時有雲簇移入台灣，花東及南部沿海仍有對流雲簇造成短延時強降雨，清晨至上午東側日累積雨量已有4、50毫米，東部更有100至150毫米，台灣海峽雲簇也明顯，不排除今天下半天金門及馬祖也有局部大雨。

本周降雨趨勢，張竣堯表示，今、明天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。周二至周六仍為低壓帶環境，周二至周三有低壓在東半側外海，環境偏東風，東半部有局部大雨，各地也容易降雨。周四至周六低壓有往北趨勢，北部及東半部不定時有陣雨或雷雨，中南部多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，他指出，今天偏東風沉降，中部以北有35度高溫，桃園、新竹局部也有36度。未來一周雲多偶有降雨，沒降雨時各地約30至34度，較為悶熱。此外，22-27日適年度大潮，低窪處請注意。

本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供 本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供

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