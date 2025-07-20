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國小玩伴竟成手術台上搶救對象 奇美醫打通心血路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈（右），搶回突發急性心肌梗塞的49歲呂姓男子（左）一命，更意外發現，原來兩人是國小棒球的玩伴。圖／奇美醫院提供
奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈（右），搶回突發急性心肌梗塞的49歲呂姓男子（左）一命，更意外發現，原來兩人是國小棒球的玩伴。圖／奇美醫院提供

台南一名49歲呂姓男子今年4月因突發急性心肌梗塞，緊急送往永康奇美醫院急診，當下其3條冠狀動脈中已有2條完全阻塞，僅存的左前降支也有嚴重鈣化與狹窄，情況相當危急，經醫師建議下，最後以軌道旋磨術配合結合血管內超音波、震波碎石，總算搶回一命。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師曾宣靈說，心臟疾病已連續17年穩居國人十大死因第2位，以冠狀動脈疾病占多數，血管鈣化就像血管生鏽，當鈣質沉積在血管壁上，會讓血管變硬、變窄，不但增加心肌梗塞、心絞痛、中風風險，恐讓心導管手術難度升高、治療風險提高。

他提到，49歲呂姓男子多年來反覆胸悶、喘不過氣，今年4月突急性心肌梗塞緊急送醫，且到急診時情況十分危急，緊急先打通2條完全阻塞的血管，穩定病情後，針對第3條血管鈣化程度過高的情況，建議以「軌道旋磨術」配合血管內超音波與震波碎石術，分層處理嚴重鈣化區段，成功打通左前降支血管，使血流恢復暢通。

在治療過程中，曾宣靈發現，該名呂姓病人竟是自己國小玩棒球的學長，當年陪伴他在球場練習、打球的好夥伴，如今卻躺在病床上，成為曾宣靈親手搶救的對象，好在，呂男術後恢復良好，順利康復、回歸正常生活，曾宣靈也感性說，「當年在球場照顧我，現在換我守住你的『心』。」

他提醒，血管鈣化的成因複雜，建議若有心血管疾病或家族史、高血壓、高血脂、高血糖、吸菸、肥胖等高風險族群，更應及早預防、定期檢查，不要等到有症狀才處理，「守護一顆心，從預防開始」。

風險 醫師 心肌梗塞

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