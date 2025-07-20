7/22入「大暑」4生肖注意失眠多夢...有10大禁忌全公開

本月22日（周二）進入「大暑」節氣，屬全年度溫度為高、陽氣最盛的節氣，命理師楊登嵙提醒，此節氣有鼠、牛、蛇、馬要注意失眠多夢、過度疲勞的狀況，建議民眾要「心靜」，多些時間放鬆休息、生活規律，就不會引發大問題。

命理師楊登嵙說，「小暑大暑，曬死老鼠。」高溫來襲，人體排汗多、消耗大，易動肝火，感到心煩意亂、睏倦乏力、食慾不振、急躁焦慮等。

楊登嵙說，依據黃帝內經，一年四季春夏秋冬，自然界的陽氣運行狀態分別有著「生、長、收、藏」的特點，所以春天要懂得養「生」氣，夏天要懂得養「長」氣，秋天要懂得養「收」氣，冬天要懂得養「藏」氣。

他建議，此節氣健康要注意的生肖是屬鼠、牛、蛇、馬，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。

大暑節氣10大禁忌，分述如下：

1.忌油膩食物：

吃了大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。

2.忌喝冷飲：

很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑降溫，這太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。

3.忌大量飲水：

應該採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止。大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，結造成體內的水分和鹽分大量流失，嚴重者會發生熱痙攣。

4.忌空腹飲茶：

忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不是很好的人。

5.忌曝曬：

大暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

6.忌長時間吹空調：

夏天使用空調給人們帶來舒爽，同時也帶來身體不適，長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，環境得不到改善，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀。

7.忌冷水洗浴：

夏季天氣炎熱，人的毛細孔均處於開泄狀態，因此，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損。身體在燥熱的情況下，突然下到冷水裡，身體受到冷的刺激，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。

8.忌熬夜：

大暑炎熱，容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜。要調整起居，讓睡眠充足，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。

9.忌大量勞動：

大暑天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此，要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。

10.忌急躁：

大暑高溫酷熱，易動肝火，容易心煩意亂、食欲不振、急躁焦慮等；靜心養生，俗話說「心靜自然涼」，心態宜清靜，以避免不良刺激。

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