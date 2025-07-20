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大武山下全台唯一潮州警察廟 走進法國出版視野

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
來自法國的馬霆夫妻，昨天來到潮州警分局走訪分局後方的警察廟。圖／警方提供
來自法國的馬霆夫妻，昨天來到潮州警分局走訪分局後方的警察廟。圖／警方提供

屏東縣潮州警分局昨接待法國來台夫妻Yann Varc’h THOREL（中文譯名馬霆）與其妻子，夫妻經營出版社，2022年透過駐法國台灣代表處認識文化部前部長龍應台，其著作「大武山下」，提及潮州鎮地方特色「警察廟」，為一探書中描繪文化現場，馬霆夫妻在龍應台胞兄龍應達的牽線下，走訪潮州警分局與警察廟。

潮州警分局有全台唯一的警察廟，位在分局後方大榕樹下，有「警察神廟」與「將軍府」，由五尊神明輪流值班，每年舉辦春秋兩祭，秋祭在農曆7月普度舉辦，也成為在地信仰，庇佑人民保母與百姓。

馬霆與其妻子長期關注華文出版動態，2022年透過駐法國台灣代表處認識文化部前部長龍應台，對其著作對台灣地方習俗文化產生濃厚興趣。

潮州警分局表示，文化部前部長龍應台在其著作「大武山下」提及潮州地區具地方特色人文場景「警察廟」，深深吸引馬霆夫婦目光，萌生了將該書翻譯成法文、推廣至歐洲的構想。為一探書中描繪的文化現場，在龍應台的胞兄龍應達牽線潮州警方，促成這趟跨國文化交流。

昨由曾任潮州警分局副分局長、現為警察局科長劉坤宗、潮州分局組長鍾政利導覽解說，也走訪書中所提的警察廟，認識背後蘊含地方信仰與警察文化精神。馬霆夫婦也被地方民俗感動，對台灣警察親切專業形象留下深刻印象。

潮州警分局表示，此次文化交流展現基層警察深具人文素養，無形中也促進國民外交。馬霆夫婦更表示，期盼未來將台灣豐富人文故事與在地文化，以法文出版帶向國際舞台。

潮州警察分局表示，警方除了維護轄區治安與交通秩序，也樂於肩負文化推廣與友善接待角色，藉由每次互動，傳遞台灣警察的溫度與專業，讓世界看見台灣、認識潮州。

屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟。圖／報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟。圖／報系資料照
來自法國的馬霆夫妻，昨天來到潮州警分局走訪分局後方的警察廟，警方向他們介紹警察廟的由來。圖／警方提供
來自法國的馬霆夫妻，昨天來到潮州警分局走訪分局後方的警察廟，警方向他們介紹警察廟的由來。圖／警方提供
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，每年舉辦春秋兩祭，秋祭選在農曆七月普度。圖／報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，每年舉辦春秋兩祭，秋祭選在農曆七月普度。圖／報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，還設有值班台，五尊神明輪值。圖．報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，還設有值班台，五尊神明輪值。圖．報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，警察廟有神廟與一旁的將軍府。圖／報系資料照
屏東縣潮州警分局廳舍旁設有全台唯一警察廟，警察廟有神廟與一旁的將軍府。圖／報系資料照

龍應台 警察

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