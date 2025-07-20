1至4歲溺水高風險 國健署提醒家長10招護孩

炎炎夏日，戲水消暑，但從海邊到浴室都藏著溺水危機。國健署提醒，家有1至4歲溺水高風險族群，家長要特別留意，保持一手臂可及的安全距離與防溺10招，才能安心度過夏天。

根據衛生福利部統計處公布民國113年國人死因統計結果，1至5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，其中「意外溺死或淹沒」死亡人數，由112年的8人降低為113年僅1人。國民健康署近日透過新聞稿表示，這樣的數據顯示，民眾在幼兒溺水的安全防護有明顯進步。

夏季幼兒戲水安全仍是重中之重，不只在泳池、溪邊及海域要注意溺水風險，在家洗澡、浴盆中，家長都必須隨時陪同、視線不離。林口長庚醫院兒童一般醫學科、兒科急診主治醫師李嶸表示，即使只有10公分深的水面，也可能奪走孩子的性命。

李嶸表示，在急診遇過的案例裡，曾有家長讓2個孩子在浴缸玩耍，孩子年齡分別為約1歲與3歲，大人只是離開一下，結果年紀較大的孩子因好奇打開水龍頭，只是放一點水，沒想到年幼的孩子因此溺斃。

國健署傳授「防溺10招」，幫助家長保護孩子，戲水地點須合法，要有救生設備與人員；避免做出危險行為，不要跳水；湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心；不要落單，隨時注意同伴狀況位置；下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

不可在水中嬉鬧惡作劇；身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳；不要長時間浸泡在水中，小心失溫；注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水；加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

若發生溺水事件，國健署提醒救溺先自保，牢記「叫叫伸拋划」救溺5步，大聲呼救後，呼叫119、118、110、112，在岸邊利用竹竿、樹枝等延伸物，或拋送球、繩、瓶等漂浮物，讓溺水者抓住，若現場有船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具，可加以利用划過去。

將溺水者拉離水中，施行心肺復甦術（CPR）時，李嶸指出，兒童CPR按壓速率為每分鐘100至120下，記得「快快壓」，每按壓30下、進行2次人工呼吸，按壓深度約為胸廓厚度1/3。按壓要注意讓胸部充分回彈，避免持續施壓，以利血液有效回流。

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